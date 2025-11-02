새만금 스마트 수산가공종합단지 6일 '첫 삽'

글로벌 K-씨푸드 선도 도시 도약 기대

새만금 스마트 수산가공종합단지 건립조감도/사진제공=군산시

군산시가 글로벌 K-씨푸드 선도 도시 도약의 전진기지로 추진한 새만금 스마트 수산가공종합단지가 마침내 첫 삽을 뜬다.

시는 오는 6일 새만금산단 2공구(산46-1번지) 일원에서 새만금 스마트 수산가공종합단지 기공식을 개최할 예정이다.

이 사업은 연간 2000억 원에 이르는 물김 등 다양한 지역 수산물을 낙후된 가공 및 유통 구조로 인해 다른 지역으로 유출‧가공되는 실정을 개선하기 위해 추진됐다.

특히 새만금 수산식품단지 발전과 성공적인 집적화단지 조성을 위해 새만금 산업단지 2공구에 새만금개발청, 전북자치도, 농어촌공사 등 다양한 관계 기관 협력 사업으로 진행됐다.

그동안 시는 민선 7기 수산분야 공약사업으로 수산업 경쟁력 강화를 위해 클러스터형 집적화 단지 조성에 힘써왔다.

이를 위해 △2019년 새만금개발청 부지확보 협약 체결 △2022년 해수부 스마트단지 공모 선정(국비 등 380억 원 확보) △해수(海水) 인·배수관 설치(도비 등 191억 원 확보) △민간 입주·투자기업 선정 등을 단계적으로 추진해왔다.

시는 수산가공종합단지가 그 동안 새만금 간척사업 등으로 위축됐던 군산 수산업의 새로운 시작이자 재건의 상징이 될 것으로 기대하고 있다.

총사업비 380억 원이 투입될 수산가공종합단지는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 접목한 스마트팩토리형 자동화 공장, 아파트형 임대가공공장, R&D 및 창업·비즈니스 지원센터, 청년 인큐베이터 시설 등 수산식품 산업의 핵심 인프라가 집약된 거점 공간으로 조성될 계획이다.

향후 이곳은 수산식품 산업의 첨단 기술화를 촉진하고, 기업지원·수출지원 등 산업 전반의 경쟁력을 강화하는 새로운 성장동력이 될 것으로 보인다.

강임준 시장은 “새만금 스마트 수산가공종합단지는 새 정부가 제시한 국정 방향에 부합하는 선도적 사업”이라며 “이를 거점으로 육상 김 양식과 수출 주도형 수산식품단지, 그리고 인공지능(AI)을 도입한 스마트 해썹(HACCP) 기반 첨단공장을 통해 글로벌 K-씨푸드 선도도시 군산을 구현하겠다”고 밝혔다.

