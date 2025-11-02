20주년 맞은 전주월드인라인마라톤대회, 5000여 명 도심 속 '힘찬 레이스'

42Km 오픈부 남자 독일 Felix Leonardus Rijhnen·여자 프랑스 Manon Chloe Fraboulet 우승

2일 2025 전주월드인라인마라톤대회 참가자들이 전주종합경기장 옆 백제대로에서 힘차게 출발하고 있다. 전북자치도롤러스포츠연맹 제공

세계 최정상급 인라인 선수와 동호인 5000여 명이 2일 파란 가을 하늘 아래 전주 도심을 가르며 레이스를 펼쳤다.

올해로 20주년을 맞은 ‘2025 전주월드인라인마라톤대회’가 1일과 2일 전주인라인롤러경기장과 전주종합경기장 등 전주시 일원에서 개최됐다.

이번 대회는 첫째 날 전주인라인롤러경기장에서 인라인 트랙 경기가, 둘째 날 전주종합경기장을 출발해 전주월드컵경기장까지 이어지는 인라인 마라톤 경기로 나눠 진행됐다.

인라인 마라톤 경기는 42Km 오픈부와 21Km(경쟁 청년·장년·실버부), 21Km(동호인 단체부), 6Km(초등부 경쟁·비경쟁), 7개 부문으로 5000여 명의 국내·외 최정상급 엘리트 선수와 동호인 등이 출전했다.

올해는 프랑스, 독일, 네델란드, 이탈리아 등 14개국 100여 명의 해외 엘리트 선수들이 참가해 국내 엘리트 선수들과 기량을 겨뤘다.

특히 이번 대회는 20주년을 맞아 대회 공동주관 단체인 전북롤러스포츠연맹 정영택 회장이 마라톤 42Km 남자부 1위에게 1000만 원의 상금을 내걸어 국내·외 선수들이 치열한 우승 경쟁을 펼쳤다.

대회 결과 42Km 오픈부 남자는 독일에 Felix Leonardus Rijhnen가, 여자는 프랑스의 Manon Chloe Fraboulet가 우승을 차지했다.

21Km 부문에서는 청년부 남자 이훈희(이나나인라인클럽)·여자 이수빈(개인), 장년부 남자 김병수(울산인라인연합)·여자 이희진(팀 에이스), 실버부 남자 조용두(FIERCE피어스)·여자 김종녀(개인)가 우승했다.

6Km 부문은 초등부 남자 이승현(김종열인라인클럽)·여자 이나현(만수초)이 우승했다.

21Km 단체부에서는 부산관역시 롤러연맹클럽이 우승하며 대회가 마무리됐다.

2003년 첫 개최 이후 올해로 20회를 맞은 전주월드인라인마라톤대회는 2012년 WIC(World Inline Cup) 공식 인증을 획득하며 국제대회로 위상을 높이고 있다.

도심 한복판을 달리는 국내 유일의 인라인 국제대회로 평가 받으며 전주를 세계적인 인라인 메카로 자리매김하고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지