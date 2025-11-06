전북, 준공후 미분양 9개월 만에 4배 급증

최대악성 리스크인 준공후 미분양 지난 해 말 403 가구에서 9월 말 1,509호로 늘어인허가·착공 급등에도 분양 부진… “수요 회복 없는 공급 확대로 시장 불균형 심화”

전북의 주택시장이 공급 확대로 들썩이지만, 수요 회복은 여전히 더디다. 특히 준공 이후에도 팔리지 않은 ‘준공후 미분양’이 폭발적으로 늘며 주택경기의 최대 악성 리스크로 떠오르고 있다.

5일 국토교통부가 발표한 ‘2025년 9월 주택통계’에 따르면 전북의 준공후 미분양은 지난해 말 403가구에서 9개월 만에 1,509가구로 4배 가까이 증가했다. 이는 전국 지방 평균 증가율을 크게 웃도는 수준으로, 분양 시장의 침체가 심화되고 있음을 보여준다. 미분양 전체 물량(2,540호) 중 60%가 준공 후에도 팔리지 않은 상태다.

반면 공급 지표는 오히려 활황세를 보이고 있다. 주택 인허가는 3,689호로 지난해 같은 달(161호)에 비해 2,191% 늘었다. 올해 누계(8,518호) 기준으로도 75% 넘게 증가해 전국 평균(–0.4%)과 대조적이다. 착공 역시 1,235호로 전년 대비 8배 이상 늘었다. 그동안 미뤄졌던 사업 인허가가 한꺼번에 진행된 영향으로 분석되며, 내년 상반기 공급 물량이 크게 늘 가능성이 높다는 게 부동산 전문가들의 예측이다.

그러나 분양과 준공 실적은 여전히 부진하다. 9월 전북의 분양 승인 물량은 284호로 전월 대비 감소했으며, 누계 기준으로도 23.8% 줄었다. 준공 실적은 전년 동월(2,587호) 대비 95.6% 급감한 114호에 그쳤다. 인허가와 착공이 늘었지만 실제 분양으로 이어지는 흐름은 막혀 있는 셈이다.

시장 내 온도차도 뚜렷하다. 전주권을 중심으로는 신규 아파트 분양이 일부 회복세를 보이고 있으나, 완주·익산·정읍 등 군 단위 지역은 여전히 미분양 물량이 누적되고 있다. 특히 준공후 미분양의 상당수는 지역 수요층이 얇은 중소도시와 군 지역에 몰려 있다.

거래는 다소 회복세를 보이고 있다. 9월 전북의 주택 매매거래는 2,529건으로 전월 대비 26.5%, 전년 대비 20.4% 증가했다. 하지만 전월세 거래 중 월세 비중이 60%를 넘는 등 실수요보다는 임대 중심의 회복이라는 분석이 나온다.

지역 부동산업계 관계자는 “공급 확대 자체는 긍정적이지만, 수요 회복이 뒷받침되지 않으면 미분양이 장기화될 수 있다”며 “정부의 금리 완화 정책이나 공공임대 전환 등 수요 유도책이 병행돼야 한다”고 말했다.

전문가들은 준공후 미분양이 시장의 ‘지연된 리스크’라고 지적한다. 공급 확대가 시장 활력의 신호로 보이지만, 미분양 누적이 늘어나는 구조에서는 자금경색과 사업 중단으로 이어질 수 있다는 경고도 나온다. 전북의 주택시장 회복이 진정한 반등세로 이어지기 위해선 공급보다 ‘소화력’ 회복이 선행돼야 한다는 목소리가 설득력을 얻고 있다.

