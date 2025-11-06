국회, 내년도 예산안 종합정책질의 시작

김민석 국무총리가 6일 국회 예결위 회의장에서 열린 전체회의에 참석해 인사말을 하고 있다. 사진=연합뉴스

국회가 6일부터 728조 원 규모의 내년도 예산안에 대한 종합정책질의에 돌입했다.

여당이 된 더불어민주당은 법정 기한 내 처리를 강조하는 반면, 국민의힘은 현금성 지원을 깎겠다고 첫날부터 날을 세웠다.

이날 국회 예산결산특별위원회는 국회에서 전체회의를 열었다. 이번 질의에는 김민석 국무총리와 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관 등이 출석했다.

야권은 이날 질의에 나서 올해 대비 8.1% 늘어난 예산안에 대한 압박에 돌입했다. 국민의힘은 정부가 제출한 내년도 예산안에 대해 빚잔치 예산이라며 삭감에 모든 역량을 집중하기로 했다.

특히 대통령실 특수활동비 등 민주당이 야당 시절 삭감했다 되살린 예산에 대한 비판에 열을 올렸다.

또 이 대통령 공개 지지 단체에 편성한 예산과 불투명하게 확장한 정책금융 예산, 백화점 나열식 인공지능(AI) 예산, 국민성장펀드 등을 주요 검증 대상으로 지목했다.

예결위는 7일까지 종합정책질의에 이어 오는 10~11일 경제부처, 12~13일 비경제 부처를 대상으로 부별 심사를 진행한다. 17일부터는 예산안 증·감액을 결정하는 예산안 조정 소위를 가동하고 내년도 예산안을 의결하게 된다.

한병도 예결위원장은 “이번에는 반드시 법정시한 내에 예산안 처리를 완료하겠다”고 강조했다.

