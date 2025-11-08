김제시 자전거 서포터즈 ‘따르릉 탐험대’ 발대식

김제시 제공

김제시는 지난 6일 성산 웰컴라운지에서 ‘따르릉 자전거 탐험대’ 발대식을 개최하고 지역 자전거여행 활성화를 위한 시민참여형 서포터즈 활동을 본격적으로 시작했다고 밝혔다.

‘따르릉 탐험대’는 김제의 넓은 들녘과 농촌경관, 역사·문화·생태자원을 자전거로 탐방하며 지역형 자전거여행 콘텐츠를 개발하고 홍보하는 시민 서포터즈 그룹이다.

이번 탐험대에는 초·중급 이용자 중심의 ‘따릉팀’과 중·상급 중심의 ‘탐험팀’ 등 총 16명이 선발돼 이달부터 12월까지 3~4회에 걸쳐 김제 전역의 대표 코스를 점검한다.

주요 일정에는 성산–벽골제길, 원평천길, 새만금바다길 등이 포함되어 있으며, 참여자들은 각 코스별 개선사항과 아이디어를 제안하고 개인 SNS를 통해 김제 자전거 여행의 매력을 널리 알릴 예정이다.

발대식에는 김제DMO, 문화관광과 관계자, 탐험대원 등 20여 명이 참석해 상견례와 향후 활동계획을 공유했으며, 참여자들은 지역 자전거 여행을 직접 체험하고 발전 방향을 함께 모색하는 데 뜻을 모았다.

박진희 문화관광과장은 “이번 따르릉 탐험대 운영은 단순한 체험을 넘어 시민이 직접 김제의 관광자원을 발견하고 스토리를 만들어가는 의미 있는 시도”라며, “자전거 여행을 매개로 김제의 자연과 문화, 사람을 연결하는 지속 가능한 관광도시로 발전시켜 나가겠다.”고 말했다.김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지