가수 정삼·이청아, 고창군 귀농귀촌 홍보대사 위촉

농촌의 아름다움 알리고 귀농귀촌 가치 확산에 앞장

고창군이 트로트 가수 정삼과 이청아 씨를 ‘고창군 귀농귀촌 홍보대사’로 위촉하고 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=고창군

고창군이 트로트 가수 정삼과 이청아 씨를 ‘고창군 귀농귀촌 홍보대사’로 위촉했다고 7일 밝혔다.

이번 홍보대사 위촉은 고창군의 풍요로운 농촌환경과 정주여건을 널리 알리고, 도시민들의 귀농귀촌에 대한 관심을 높이기 위해 추진됐다.

가수 정삼과 이청아 씨는 “농촌의 아름다움과 귀농귀촌의 가치를 널리 알리기 위해 전국 각지를 방문하며 적극적인 홍보 활동을 펼치겠다”고 소감을 전했다.

고창군은 이번 위촉을 통해 귀농귀촌에 대한 인지도와 호감도를 높이는 한편, 신규 귀농귀촌 인구 유입 확대를 기대하고 있다. 특히 문화예술인을 통한 홍보 효과로 도시민에게 고창의 따뜻한 지역 공동체와 풍부한 농업 자원을 긍정적으로 인식시키는 계기가 될 전망이다.

오성동 고창군 농업기술센터소장은 “홍보대사들의 활약으로 고창군의 매력과 잠재력이 전국적으로 알려질 것”이라며 “많은 도시민들이 고창에서 새로운 삶의 희망을 찾을 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

