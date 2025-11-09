김제시 새만금 수변도시에 제2청사 건립 ‘시동’

2031년까지 대지면적 1만㎡ 지상 3층 규모 행정서비스·공공기관 유치 등 복합청사 기능

새만금 수변도시 조감도, 김제시 제공

정성주 시장

김제시가 새만금 수변도시에 제2청사 건립을 위한 밑그림 작업에 본격 착수했다.

새만금 스마트 수변도시가 지난 4월 18일 김제시 관할로 결정되면서, 새만금 수변도시 조기 활성화를 위해 행정 서비스 제공 및 국가･공공기관(새만금개발청, 새만금개발공사 등) 유치, 민간기업 입주환경 조성 등을 위한 ‘복합청사’의 기능을 담당할 제2청사 건립이 필요하기 때문이다.

‘새만금의 첫 도시’로서 인구 4만여명이 거주하게 되는 새만금 수변도시는 새만금 제2호 방조제 내측에 축구장 넓이 882배, 6.3㎢의 면적으로 조성되고 있다. 2023년 6월 매립이 완료되었고 현재는 도로와 상하수도, 전기와 통신망 등 기초시설 공사가 진행중이며, 새만금개발공사는 연내에 단독주택용지 65필지와 상업용지 2필지의 분양을 앞두고 있다.

또한 새만금 수변도시 맞은편, 새만금 2호 방조제를 건너면 새만금신항이 건설되고 있다. 새만금신항은 올해 5월 국가관리무역항 지정절차를 마무리짓고, 2026년 말에는 5만톤급 선박이 접안할 수 있는 부두 2선석을 우선 개항할 예정이며, 향후 크루즈 접안시설도 갖출 예정이다.

이외에도 새만금 고속도로와 동서도로를 통해 전북 내륙에서 새만금 수변도시까지 최단시간으로 접근할 수 있는 새만금-전주간 고속도로가 개통을 앞두고 있고, 김제 앞의 농생명용지에서는 국내 최초 해안형 국립새만금수목원이 2027년 9월 문을 열고, 그 밖에 간척지연구동, 지능형농기계 실증단지 등도 운영될 예정이다.

이에 김제시는 수변도시 및 새만금지역 입주민들의 민원 불편을 없애고 조기정착을 지원하기 위해 행정복지센터 설치 등을 우선 검토한다는 복안으로, 새만금개발공사와 공공클러스터 내 부지 매입을 협의하는 한편, 공공청사 건립을 위한 관련 절차도 진행해 나갈 계획이다.

김제시가 구상한 세부 청사진(계획 안)을 보면 새만금 수변도시 내 1공구에 시비 160억 원(부지매입비 60억 원, 신축공사비 100억 원)을 투입해 2026~2031년까지 대지면적 1만㎡(3,025평), 지상 3층 규모로 제2청사를 건립할 계획으로 되어 있다.

이와 함께 김제시는 지방해양수산청, 출입국사무소 및 새만금개발공사 등을 포함한 국토교통부 2차 공공기관의 새만금지역 이전에 적극 나서는 한편, 수변도시에 복합커뮤니티센터, 복합환승센터 추진을 위한 국가예산 확보 등에도 주력할 방침이다.

정성주 시장은 “새만금은 글로벌 푸드허브 등 신산업 중심지이자 동북아 경제중심지 도약의 구심점이라는 점에서 그 의미는 매우 크다.”면서, “김제시는 제2청사 건립 기반을 마련해 새만금 수변도시 등 김제 관할지역 입주민과 관광객에게 양질의 행정서비스를 제공하고, 새만금개발청 등 관련 기관들을 적극 유치해 새만금 내부개발에도 앞장서 나가겠다.”고 말했다.김제=강현규 기자

