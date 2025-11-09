새만금산단 입주기업, RE100 실현 ‘첫발’…태양광 발전설비 준공

새만금개발청, ㈜테이팩스·㈜주왕산업 태양광 발전설비 준공 승인 김의겸 개발청장 “친환경 에너지 전환 기업 적극 지원할 것”

새만금 국가산업단지 입주기업들이 친환경 에너지 전환에 본격 나섰다.

새만금개발청은 국가산단 내 입주기업인 ㈜테이팩스와 ㈜주왕산업의 태양광 발전설비에 대해 개발행위 준공인가를 완료했다고 9일 밝혔다. 이에 따라 두 기업은 이달부터 자체 태양광 발전 설비를 본격 가동한다.

이번에 준공된 설비는 ㈜테이팩스가 182.4kW, ㈜주왕산업이 709.9kW 규모다.

㈜주왕산업은 태양광 발전설비를 생산·납품하는 전문기업으로, 2024년 조달청 우수조달물품(태양광 발전설비 부문)에 지정된 유망 중소기업이다. 이번에 설치한 상업용 설비를 통해 잉여전력을 판매하는 순환형 에너지 모델을 운영할 계획이다.

㈜테이팩스는 이차전지와 반도체 제조에 사용되는 특수테이프를 생산하는 기업으로, 글로벌 기업이 요구하는 RE100(재생에너지 100%) 실현을 위한 자가소비형 태양광 시스템을 구축했다.

새만금개발청은 이번 사례를 시작으로 산단 입주기업의 친환경 경영 전환을 적극 지원할 방침이다.

홍지광 개발청 산업진흥과장은 “새만금이 국가 신재생에너지 거점으로 자리 잡을 수 있도록 기업의 RE100 달성을 체계적으로 돕겠다”며 “인허가 절차와 행정 지원을 신속히 추진해 친환경 산업생태계 조성에 앞장서겠다”고 말했다.

이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지