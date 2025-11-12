정읍시새마을회 2500포기 사랑의 김장나눔 행사

정읍시새마을회 사랑의 김장나눔 봉사활동에 300여명의 회원들이 참여했다. 사진=임장훈 기자

정읍시새마을회(회장 이경연)는 지난 10일부터 12일까지 사흘간 정읍시 체육공원 인라인스케이트장에서 ‘2025년 김치문화 사랑운동’을 전개했다.

정읍시가 후원한 행사에는 이경연 회장과 최금순 부녀회장, 박찬성 협의회장, 김영현 문고회장, 송화수 청년연대회장을 비롯해 23개 읍면동 회원 300여 명이 참여했다.

또, 윤준병 국회의원과 부인 정경임 여사, 이학수 시장과 부인 정종순 여사, 김선희 정읍시자원봉사센터장 등도 김장담기 행사에 참석해 힘을 보탰다.

회원들은 3일동안 2500포기 배추 절이기, 채소 손질, 양념 버무리기를 직접 참여해 8kg 800상자 규모의 김장김치를 담갔다.

이날 담근 김치는 23개 읍·면·동주민센터 등을 통해 지역 내 독거노인과 저소득층 등 어려운 이웃들에게 전달될 예정이다.

이경연 회장은 “회원들이 정성껏 담근 김치가 어려운 이웃들에게 힘이 되길 기대한다" 며 “앞으로도 지역사회 나눔 활동에 적극 앞장서겠다”고 말했다.

정읍=임장훈 기자

