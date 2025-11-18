[사설] 전주보훈병원 설립, 유공자에 대한 도리다

당정은 지난 13일 보훈병원이 없는 지역에 준보훈병원을 지정해 국가유공자와 유족들의 의료지원을 확대하자는 데 의견을 함께했다. 정무위원회 소속 민주당 의원들과 권오을 국가보훈부 장관은 이번 당정 협의에서 준보훈병원 지정을 위해 국가유공자법 등 8개법 통과를 적극 추진하기로 했다. 보훈병원은 현재 서울, 부산 등 6개 대도시에만 있는데 이로 인해 강원, 제주도에 거주하는 국가유공자와 유족들은 보훈병원을 이용하는 데 어려움을 겪어 왔다. 결국 당정은 보훈병원이 없는 지역의 국립대병원이나 지방의료원 한곳을 ‘준보훈병원’으로 지정해 보훈병원과 유사한 수준의 의료지원을 제공하자는데 공감했다고 한다. 그런데 문제가 있다. 보훈병원이 없는 제주도와 강원도는 준보훈병원을 위한 내년 예산과 사업 계획 수립이 이뤄지고 있으나 전주시나 전북은 아직 확실한 움직임이 보이지 않는다. 당연히 전주 보훈병원이 설립돼야 하지만, 만일 이게 어렵다면 강원이나 제주처럼 준보훈병원이라도 조속히 도입해야 한다. 지역사회에서 간헐적으로 이런 요구가 분출됐으나 자치단체나 지역정치권이 상대적으로 관심이 적지 않았나 싶다. 만시지탄의 감이 있지만 지금이라도 당정이 이런 방침을 정한것은 다행스런 일이다. 대한민국이 오늘날 여기까지 올 수 있도록 독립과 호국, 민주 영역에서 헌신한 숱한 이들의 땀과 희생은 이루 말할 수가 없다. 그동안 정부는 특별한 희생에는 특별한 보상이 뒤따라야 한다고 구두선처럼 되뇌었지만 구체적이고 실질적인 조치는 미흡했던게 사실이다. 그동안 보훈대상자 전문병원인 보훈병원을 전주에 설립해야 한다는 주장은 계속 제기됐으나 흐지부지되던 상황에서 이번에 당정이 뭔가 새로운 조치를 취한다고 하니 그 결과가 기대된다. 전북에는 보훈대상자를 위한 보훈병원이 없기에 도내 보훈대상자들이 광주까지 이동해 진료받는 불편을 겪어왔다. 전북에는 전주 5549명 등 3만여 명의 보훈대상자가 거주하고 있다. 대부분 고령인데다 생활이 어려운 경우가 많아 종합병원 수준의 의료 서비스가 필요하지만, 위탁병원으로 지정된 종합병원은 1곳뿐이다. 결론은 국가유공자 전문병원인 보훈병원이 전북지역에 설립돼야 한다. 당장 어렵다면 준보훈병원이라도 선정해야 한다. 만일 지역에 보훈병원이 있다면 보훈대상자들은 일반 병원보다 저렴한 비용으로 진료를 받을 수 있다는 점에서 그 필요성은 차고 넘친다.

