전북바이오융합산업진흥원 이은미 원장 재선임···"글로벌 생명산업 선도"

제10대 이은미 전북바이오융합산업진흥원장이 취임했다. /사진 제공=전북바이오융합산업진흥원

(재)전북바이오융합산업진흥원 이은미 원장이 재선임돼 취임식을 열었다.

18일 (재)전북바이오융합산업진흥원에 따르면 이날 바이오진흥원은 제10대 이은미 원장 취임식을 개최했다. 취임식에는 전북특별자치도 김종훈 부지사가 참석해 임명장을 전달했다.

제9대 전북바이오융합산업진흥원장을 역임한 이은미 원장은 바이오첨단소재지식산업센터, 기능성식품규제자유특구 등 대형 국책사업을 발굴 및 수주한 점, 전북 농생명·바이오산업의 발전을 도모하고 ESG경영 등을 선도한 점 등에서 긍정적인 평가를 받았으며, 공모 과정을 거쳐 제10대 원장으로 재선임됐다.

취임식에서 이은미 원장은 “지난 3년간 진흥원 임직원들의 많은 노력과 도움으로 인프러 기반 확보, 신규사업 발굴, 기업지원, 인력양성, ESG경영 선도 등 다양한 성과를 이뤘다”며 “이를 바탕으로 단순한 행정조직이나 지원기관을 넘어 전북 바이오산업의 주도적 설계자로서 첨단기술 융합 및 산업혁신 전주기 생태계 기반 강화를 통한 그린바이오산업 고도로화로 글로벌 생명산업을 선도하는 혁신거점기관으로 발전시키겠다”고 포부를 밝혔다.

이은미 원장은 전북대학교 화학공학·생물공학 석·박사 학위를 보유했다. 농림식품과학기술위원회 전문위원, 연구개발특구위원회 위원, 대통령 직속 지방시대위원회 위원 등으로 활동했다. 또 대통력 직속 국가균형발전위원회 유공자 표창, 국무총리 표창 등을 수상한 바이오산업 전문가이다.

김경수 기자

