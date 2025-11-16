전북일보 리더스 아카데미, 가을의 강원에서 배운 통일의 의미

12기 졸업여행... 단순한 여행을 넘어 공동체적 성찰과 배움의 시간

전북일보 리더스 아카데미 12기가 지난 14일부터 16일까지 2박 3일 일정으로 강원도로 졸업여행을 다녀왔다. 사진은 통일전망대 기념사진 촬영 모습. /전북일보 리더스 아카데미 제공

전북일보 리더스 아카데미 12기가 지난 14일부터 16일까지 2박 3일 일정으로 강원도 졸업여행을 다녀왔다. 깊어가는 가을 풍경 속에서 지역의 지도자들이 함께한 이번 여정은 단순한 여행을 넘어 공동체적 성찰과 배움의 시간을 만들어냈다.

첫날 단양팔경 유람선에 오른 원우들은 강을 따라 펼쳐진 단풍과 기암절벽을 바라보며 잠시 일상을 내려놓았다. 고수동굴 탐방이 이어지며 수만 년 동안 형성된 석회암 동굴의 신비로운 지형과 웅장한 규모에 감탄이 쏟아졌다. 자연이 빚어낸 공간을 걸으며 많은 이들이 “시간을 겸손하게 마주하는 경험이었다”고 말했다.

둘째 날엔 여행의 의미가 한층 무거워졌다. 리더스 아카데미 일행은 강원도 고성의 통일전망대를 찾아 남과 북이 마주한 분단의 현장을 직접 바라보았다. 푸른 바다와 아름다운 해안선을 사이에 두고 이어지는 군 철책은 관광지가 아닌 역사의 무게로 다가왔다. 원우들은 망원경 너머로 보이는 북녘 땅을 바라보며 오랜 갈등과 분단의 현실을 다시 한 번 실감했다. “풍경은 아름다운데, 이 아름다움조차 나눠 갖지 못하고 있다는 사실이 마음을 아프게 했다”는 한 참가자의 말처럼, 전망대에서의 시간은 여행을 넘어 민족의 미래를 고민하는 자리로 이어졌다.

통일전망대 방문 이후 진행된 자유시간에서도 분단과 통일에 대한 대화가 자연스럽게 이어졌다. 원우들은 “지역에서의 리더십은 결국 공동체를 향한 책임감에서 출발한다”며, 지역 현안을 넘어 한반도의 미래까지 바라보는 시각의 필요성을 공유했다.

마지막 날에는 연천 주상절리와 포천 백운계곡 일대를 둘러보며 여행 일정을 마무리했다. 현무암 절벽이 층층이 드러난 주상절리는 자연의 조형미를 고스란히 보여주며 또 다른 감탄을 자아냈다. 돌아오는 길, 원우들은 “3일 동안 자연과 역사, 사람을 함께 만나는 여정이었다”며 “지역에서의 역할을 다시 돌아볼 수 있는 뜻 깊은 시간이었다”고 소회를 밝혔다.

백성일 원장은 “이번 전북일보 리더스 아카데미의 강원도 졸업여행은 단순한 관광을 넘어 서로의 생각을 나누고, 분단의 현실 속에서 통일의 가치를 다시 새긴 자리였다. 자연이 준 울림과 역사 앞에서의 경건함이 공존한 2박 3일의 일정은 원우들에게 오래 기억될 만한 의미를 남겼다”고 했다.

이종호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지