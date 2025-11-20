전주교대 장지성 교수, 총장 1순위 후보자 선출

1차 투표서 61.19% 득표율로 박종필 교수에 앞서

전주교대 9대 총장 1순위 후보자로 선출된 장지성 미술교육과 교수.

전주교육대학교 차기 총장 1순위 후보자로 장지성 교수(미술교육과)가 선출됐다.

전주교대 총장 후보자임용위원회는 지난 19일 제9대 총장 선거를 온라인으로 실시했다.

그 결과 기호1번 미술교육과 장지성 교수가 1차 투표에서 과반을 넘긴 61.19%를 득표해 1순위 후보자로 확정됐다.

이에 따라 전주교대 후보자임용위원회는 1순위 장지성 교수를, 2순위로 박종필 교수를 총장 후보로 교육부에 임명제청할 예정이다.

이후 대통령이 최종 1명을 총장으로 임명하게되며, 결격 사유가 없는 한 1순위 후보인 장지성 교수가 총장으로 임명된다.

장지성 교수는 “선거에 참여하고 도움을 주신 모든 분들게 감사드린다"면서 "1순위 후보자로서의 깊은 책임감을 바탕으로 임명 절차 단계가 마무리될 때까지 겸손한 마음으로 임하고 대학의 발전을 위해 헌신하겠다”고 밝혔다.

박병춘 총장은 “제9대 총장임용후보자선거가 원활히 진행될 수 있도록 참여해주신 분들게 감사드리고, 대학의 지속적인 발전과 도약을 위해 새롭게 선출될 총장이 대학의 미래 비전을 실현할 수 있도록 모든 구성원이 함께 힘을 싣어주시길 바란다”고 전했다.

한편 장지성 교수는 1967년생으로 서울대학교 미술대학을 졸합한 뒤 홍익대학교 미술학과에서 석사를 동국대학교 미술사학에서 박사학위를 취득했다. 그는 전주교대 교무처장, 전주교대 발전지원재단 이사, 전주교대 재정위원회 위원장을 역임했으며, 현재 미술교육과 교수로 재직하고 있다.

