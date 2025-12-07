[전북칼럼] 누가 지역의 집토끼들의 이익을 대변하는가?

이홍기 우석대학교 산학부총장

인간의 성격이나 기질은 변하지 않는다는 사실을 심리학에서는 생활양식이라 설명하며 우리는 생활양식을 바꿀 용기가 없으면서 단지 불만스럽고 부자연스러운 지금 이대로를 편하게 생각하고자 하는 경향이 강하다. 그래서 지루할 때를 개인적으로는 가장 행복 시기라고 착각하기도 한다.

우리는 지역경제가 2프로의 경제규모를 갖고 있다는 열등감 속에서 살고 있다. 아들러는 “열등감을 오래동안 참아낼 수 있는 사람은 아무도 없고 더 뛰어난 존재가 되려고 하는 우월성 추구에 관해서는 보편적인 욕구이다 ”라고 지적하였다. 열등감이란 우리가 어떤 모자람을 느끼는 상태로 나름대로 열등감을 갖고 있지만 언제까지 그 상태를 참고 견딜 수는 없다. 모자람을 극복하는 가장 건전한 형태는 노력과 성장을 통하여 극복하여야 한다. 건전한 열등감이란 명제속에서 타인과의 비교가 아니라 이상적인 나와 비교해서 생기는 것이라는 관점에서 우리 지역기업들에 대한 지방정부의 부족한 관심과 지원에 대해 문제를 제기하고자 한다.

우리가 집토끼라고 얘기하는 지역기업은 두 종류로 분류가 가능하며 지역출신으로서 지역에 정주하는 기업과 투자를 통해 전북자치도에 소재하는 기업이다. 모두 우리 지역에서 고용을 창출하고 경제활동을 하며 궁극적으로는 지역경제에 대한 기여도가 큰 상징적인 집토끼들이다. 중요한 점은 무엇을 가지 있느냐가 아닌 주어진 것을 어떻게 활용하는가 하는 프로이드의 소유의 심리학이 아닌 사용의 심리학을 우리 기업지원에 적용해줘야 한다.

한 예로 우리 지역은 대기업 규모의 투자가 일단 양적으로 매우 적은 지역이다. 현대중공업의 사업규모 축소와 GM의 철수로 인한 지역경제의 손실과 해직에 대한 아픔과 갈등을 심하게 겪었다. 이에 반해 두산그룹은 유일하게 우리 지역에 수소연료전지라는 신산업을 익산과 군산 두 군데에서 사업장을 유지하고 있는 유일한 대기업군으로 미국에 발전사업수주도 성공하어 선적이 진행 중이다. 비나텍은 독일에 연료전지 소재 수출에 성공하였으며 전북소재 기업으로 글로벌 역량을 가진 기업들이 속속 나타나고 있는 점은 고무적인 현상이다.

두산퓨얼셀이 세계적인 기술수준을 갖고 있으며 발전사업 관련 사업장을 최근 군산에 준공하였다는 사실을 모르는 지역주민들이 많다고 생각된다. 물론 최첨단 산업분야이지만 규모면에서 지역경제의 가치면에서 매우 큰 역할이 기대됨에도 불구하고 종합적인 지원대책이 전무하다. 또한 발전사업장이라는 특수성속에 전북지역만이 수소발전사업 유치에도 매우 소극적이다.

청정수소발전 입찰의 경우 국내 1등을 점유하고 있지만 최근의 발전입찰제 정책변화에 따른 문제점을 지역정부 누구도 심각한 문제로 인식하고 있지 않고 대응정책을 마련하고 있지도 않아 심히 염려스럽다. 기업유치는 전북으로 가면 기업의 성장이 담보된다는 유인효과 없이는 앞으로 기업유치는 더욱 어려워지리라고 본다. 고르디우스의 전차라는 개념에서. 복잡한 매듭을 풀면 아시아의 왕이 된다는 전설에서 알렉산더는 단검으로 잘라버렸다. 물론 매듭은 손으로 풀어야 된다는 생활양식에서 벗어나지 못하면 불가능한 일이다. 이제는 전북자치도도 의미없는 전시행정보다는 지역에 기반을 둔 집토끼들의 어려움이 무엇이고 중앙정부에 대한 과감한 정책 전환을 전북자치도가 앞장서야만 한다. 우리지역 기업도 경쟁에서 생존할 수 있다는 자신감을 갖도록 제발 노력해주기 바란다.

