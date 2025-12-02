김제시 “에너지-물류 융복합 클러스터 조성해야”

그린에너지·콜드체인 융복합 실증단지 용역 최종보고회

김제시는 지난 1일 ‘그린에너지·콜드체인 융복합허브 실증단지 구상 연구용역’ 최종보고회를 개최했다. 김제시 제공

김제시는 지난 1일 새정부 항만정책 기조에 맞춘 새만금신항과 배후부지에 미래 신산업 유치를 위한 ‘그린에너지·콜드체인 융복합허브 실증단지 구상 연구용역’을 완료하고 최종보고회를 개최했다고 밝혔다.

연구용역에 참여한 전문가 그룹은 국가관리무역항 지정 취지와 신재생에너지, 농식품으로 대표되는 전북권 특화산업과 신산업 지원 및 에너지 산업 육성 기조 등 새정부 국정철학에도 부합하는 `그린에너지·콜드체인 융복합 실증단지` 조성을 구상하고 에너지-물류 융복합 클러스터 조성, 글로벌 표준 선도 플랫폼 및 인증 구축, 전략적 앵커기업 유치를 위한 초기시장 창출, 산학 협력 기반의 혁신 생태계 조성 등 4가지 전략을 제안했다.

세계적인 탄소중립 확산 기조에서 새만금신항은 광활한 배후지와 대규모 재생에너지 잠재력, 항만·공항·철도 등 새만금 트라이포트 등이 동시다발적으로 개발되고 있는 강점을 활용해 그린 암모니아 생산과 공급 인프라, 첨단 콜드체인 물류 인프라를 집적, 에너지와 부산물을 상호 활용하는 순환 경제 모델을 도입하자는 것이다.

또한, 연구진은 새만금신항의 성공적인 개항과 후발주자로서 약점을 극복하기 위해 그린 암모니아 수출입 부두, 콜드체인 특화 부두 등 초기 설계단계에서부터 부두 건설이 전략적으로 계획될 필요가 있으며, RE100산단/에너지 자립형 수변도시와 농산어촌 지역 신성장을 위해서는 안정적인 에너지 관리와 콜드체인 플랫폼이 필수적이므로 해외 선진 항만 벤치마킹과 함께 새만금 콜드체인 서비스의 신뢰도 확보와 물류 표준 제시를 위해 새만금 콜드체인 인증제와 함께 부족한 배후단지 확보를 위해 수로매립을 통한 배후부지 확보 방안을 함께 제시했다.

시는 그동안 신항만발전위원회를 선제적으로 구성해 학술대회 및 항만물류 전문가 세미나를 지속 개최해 새만금신항 특성화 방안과 항만 경쟁력 방안을 발굴해 건의하고 일부내용이 정부계획에 반영되는 등 소기의 성과를 거둬왔으며, 이번 용역에서 구체화된 내용 또한 관계부처에 정식으로 사업제안을 할 계획이다.

정성주 시장은 “실증단지 구상은 새 정부 국정철학을 새만금이라는 공간에 구체적으로 실현하는 대표적인 정책 사업이 될 수 있을것”이라며 “김제시는 이번 용역을 통해 새정부의 항만 정책기조에 걸맞는 항만 운영계획을 수립해 새만금신항이 환황해권 거점항만으로 발전할 수 있도록 김제시의 역할을 지속적으로 모색해 나가겠다”고 전했다.

김제=강현규 기자

