강임준 군산시장 “불법 계엄 1년···시민의 침착함이 군산 지켜”

강임준 군산시장

불법 비상계엄 선포 1년을 맞은 3일, 강임준 군산시장이 “지난 1년 동안 군산이 흔들리지 않을 수 있었던 것은 시민들의 성숙한 연대 덕분”이라며 감사의 뜻을 전했다.

강 시장은 이날 오전 사회관계망서비스(SNS)를 통해 메시지를 내고 “예기치 못한 불편과 부담 속에서도 공동체 질서를 스스로 지켜준 시민들이 시정을 떠받치는 힘이 됐다”고 평가했다.

그는 지난해 12월 3일 발표된 갑작스러운 비상계엄으로 지역사회 전반이 큰 혼란을 겪었다고 회고했다.

이어 “지역경제가 위축되고 생업이 흔들리는 상황 속에서도 시민들이 차분함을 유지했다”며 “군산시는 어떠한 환경에서도 시민의 생명·안전·기본권을 지키기 위해 대응에 최선을 다해왔다”고 했다.

민생 회복이 더디다는 일부 여론에 대해서는 “시가 짊어져야 할 과제”라며 “부족한 부분을 인정하고 행정력을 집중해 회복 속도를 높이겠다”고 전했다.

아울러 “공공서비스 공백을 막고 불안 요인을 최소화하는 동시에 중앙정부와의 협력도 강화하겠다”고 덧붙였다.

강 시장은 민주주의 가치도 강조했다.

그는 “비상계엄 사태는 민주주의의 소중함과 헌정질서가 시민 일상을 떠받치는 기반임을 다시 일깨운 사건”이라며 “시민과 함께 더욱 안전하고 안정된 군산을 만들겠다”고 밝혔다.

군산=문정곤 기자

