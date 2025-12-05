군산시 재물조사 ‘허점’ 도마 위

설경민 의원, 체계적 물품관리 촉구 “장부와 실물 불일치, 책임있는 관리 필요”

5일 열린 군산시의회 정례회에서 설경민 의원이 군산시 재물조사의 허점을 지적하고, 강임준 시장이 답하고 있다,/사진=문정곤 기자

5일 열린 제279회 군산시의회 정례회에서 설경민 의원(해신·삼학·신풍·소룡·미성동)이 군산시 재물조사 전반의 허점을 지적하며 시정질문에 나섰다.

설 의원은 “2025년 회계과 자료를 검토한 결과, 군산시 물품관리에는 체계적 관리가 사실상 부재하고 장부와 실제 물품 현황이 일치하지 않는 심각한 행정실패가 확인됐다”며 “시가 시민재산의 존재 여부조차 명확히 설명하지 못하는 위험한 상황”이라고 질타했다.

특히 “올해 재물조정과정에서 불승인 처리된 108건, 38억9,000만원 규모의 물품 중 약 37억원은 이동정보가 반영되지 않아 장부상 위치와 실제 위치가 일치하지 않았다”고 지적했다.

설 의원은 행정안전부 지침에 따른 현지 실사, 전자태그(RFID) 기반 확인, 사전 현행화 등 필수 절차 이행 여부를 구체적으로 질의하며, “정확한 실사와 책임있는 물품관리 체계를 구축해야 한다”며 강임준 시장의 공식 입장을 요구했다.

그는 또한 불용미등재 1만8,488건과 취득정보 미등록 1,202건 등 구조적 오류까지 언급하며, 형식적 재물조사로는 시민재산 보호가 불가능함을 따졌다.

이에 강임준 시장은 “재물조사는 매년 각 부서에서 현지실사와 정기교육을 통해 추진하고 있으며, 일부 누락 및 오류는 업무미숙에서 발생했다”며 “RFID 기반 물품관리시스템은 점차적으로 중요물품 위주로 도입하고, 정기교육과 조사반 운영을 강화해 실질적인 재물조사가 이루어지도록 하겠다”고 답변했다.

이어 “시민 재산의 안전한 관리와 투명한 행정을 위해 체계적이고 지속적인 개선 노력을 이어갈 것”이라며 “재물관리 문제를 단순 행정과제로 치부하지 않고, 장기적 관점에서 제도적 보완과 내부통제를 강화하겠다”고 덧붙였다.

군산=문정곤 기자

