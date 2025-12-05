겨울을 따뜻하게 녹인다…2025 임실산타축제 25일부터 열려

가족 중심 체험 프로그램 대폭 확대…아이돌 6인조 걸그룹 등도 초청

지난해 임실 산타축제에서 방문객들이 눈썰매장에서 즐거운 시간을 보내고 있다. 임실군 제공

지난해 임실치즈테마파크에서 31만명의 관광객이 찾은 산타축제가 오는 25일부터 28일까지 4일간 성대하게 펼쳐진다.

군은 방문객 증가 추세를 반영해 가족 중심 체험프로그램과 공연 콘텐츠를 대폭 확대하고 교통편의시설에 대한 보완대책도 수립했다.

개막일인 25일에는 명품 보컬 씨야의 이보람과 27일에는 K-POP 아이돌 6인조 걸그룹 라잇썸, 가수 짜이가 축제 열기를 끌어올린다.

또 산타 퍼레이드와 산타 복장 선발대회, 어린이 뮤지컬 및 오케스트라 공연 등 남녀노소가 함께 즐길 수 있는 공연도 매일 진행된다.

이번 축제에는 가족 단위 관광객의 선호에 맞춘 다양한 체험 프로그램도 강화, 가족 트리와 치즈케이크 만들기가 추가됐다.

여기에 초코퐁듀 체험과 치즈 컬링, 인조 아이스링크 및 플로팅볼 눈싸움 등 겨울철의 특별한 추억을 선사하는 프로그램도 마련됐다.

특히 지난해 큰 호응을 얻은 빙어잡기 체험장은 참여 수요 증가에 따라 면적을 두 배로 확대해 더 많은 체험객을 수용할 방침이다.

눈썰매장도 기존 50m 길이의 5라인 눈썰매장을 60m 6라인으로 확대하고 4라인 규모 48m 길이의 소형 눈썰매장을 추가로 조성해 연령대별 이용 패턴을 구축했다.

아울러 치즈캐슬 앞에는 높이 10m의 대형 크리스마스트리를 설치, 루돌프 사슴 조형물과 포인세티아 장식 등 다양한 겨울 테마 포토존도 조성했다.

지난해 역대 최다 관광객이 몰린 먹거리 부스 불편을 개선키 위해 올해는 핫초코와 뱅쇼, 군밤‧군고구마 체험존 등을 대폭 늘렸다.

축제기간에는 임실N치즈와 유제품 20% 할인행사도 함께 진행해 관광객들이 다양한 임실 특산품을 즐기도록 준비했다.

심민 군수는 “가족과 연인 등이 머무르며 즐길 수 있는 체험형 축제로 대폭 확대했다”며 “다양한 체험과 선물 이벤트로 특별한 겨울 추억을 간직하길 기대한다”고 말했다.

임실=박정우 기자

