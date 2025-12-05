이전기사
李대통령, 농식품부 차관 면직…“부당 권한 행사”
UPDATE 2025-12-05 19:36 (Fri)
李대통령, 농식품부 차관 면직…“부당 권한 행사”

김준호 웹승인 2025-12-05 18:20 수정 2025-12-05 18:20 
“법령위반 사실 확인해 감찰 후 조치…공직사회 기강 확립”
“앞으로도 고위직 규정위반 엄중 처리”

Second alt text
이재명 대통령. /대통령실 제공

이재명 대통령이 5일 강형석 농림축산식품부 차관을 전격적으로 면직했다.

대통령실은 이날 공지를 통해 “이 대통령은 농림축산식품부 차관이 부당하게 권한을 행사하고 부적절한 처신을 하는 등 법령을 위반한 사실을 확인하고, 감찰 조사 후 직권면직 조치했다”고 밝혔다.

대통령실은 강 차관의 부당권한 행사와 부적절한 처신이 어떤 내용인지에 대해서는 감찰 관련 사실이라는 이유로 공개하지 않았다.

대통령실은 “앞으로도 이재명 정부는 공직사회 기강을 확립하고 국민 눈높이에 맞는 행정 실현을 위해 각 부처 고위직의 규정 위반 행위에 대해 엄중하게 처리할 방침”이라고 말했다.

서울=김준호 기자

#이재명 #농식품부 차관
김준호 kimjh@jjan.kr
