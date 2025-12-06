김윤덕 국토부 장관 “지역균형발전의 첫발은 전주에서”

5일 ‘광역교통법’ 개정 신설된 전주권 광역교통위원회 첫 회의 개최 김 장관 “전주는 전북의 중심생활권, 광역교통의 중심지로 지역균형발전 기반될 것”

김윤덕 국토교통부 장관이 5일 전주에서 열린 전주권 광역교통위원회 회의에서 발언하고 있다./국토부

김윤덕 국토교통부 장관은 5일 “지역균형발전의 첫발은 전주에서 시작될 것"이라고 밝혔다.

김 장관은 이날 오전 한국도로공사 전주수목원에서 열린 국토부 대도시권광역교통위원회(대광위) 주최 ‘제1회 전주권 광역교통위원회’에 참석한 자리에서 “정부가 추진해 온 지역균형발전의 전략이 실제 현장에서 첫 발을 내딛는 자리라 감회가 깊다”면서, “전주는 전북의 중심생활권으로, 산업·문화·관광을 잇는 핵심 거점이자 광역교통의 중심지인 만큼 전주권의 도로와 철도, 환승체계를 촘촘히 잇는다면 지역균형발전의 기반이 될 것”이라면서 이같이 말했다.

이날 김 장관은 정부 제5차 광역교통시행계획(’26~’30) 반영을 위해 전북특별자치도가 건의한 사업을 논의했다.

광역교통시행계획은 광역교통법 제3조의2에 따라 광역교통시설의 확충과 광역교통체계의 개선을 효과적으로 추진하기 위해 5년 단위로 수립하는 법정 계획이다.

공간적으로는 수도권, 전주권, 부산‧울산권, 대구권, 대전권, 광주권등 6개 대도시권으로 나뉜다.

이날 회의는 지난 10월 23일 시행된 ‘대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법’ 개정에 따라 신설된 전주권 광역교통위원회의 첫 회의였다.

또 개정된 ‘대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법’에 따른 6대 대도시권 권역별위원회 중 첫 번째 회의이기도 하다. 지역 실정에 맞는 교통 현안을 논의하고 현장점검을 병행하는 순회 일정의 출발점이라는 것이 국토부의 설명이다.

회의는 전주를 중심으로 김제·익산·군산·완주 등 전북 생활권의 광역교통 현안을 논의하고 건의 사업의 추진여건과 우선순위 등을 논의하기 위해 마련됐다.

회의에는 김관영 전북특별자치도지사를 대신해 노홍석 전북자치도 행정부지사, 대광위 김용석 위원장, 권용석 전주대학교 교수 등 전주권 광역교통위원회 위원이 참석했다.

이날 김 장관은 “5극 3특을 기반으로 국가균형성장을 추진한다는 국정기조 하에 수도권과 지방의 상생발전을 지속적으로 지원하겠다”고 덧붙였다.

위원회 회의 후 김 장관은 전북도에서 제5차 광역교통시행계획에 반영을 건의한 주요 현장을 차례로 방문해 추진여건을 점검했다.

김 장관은 △전주 종합경기장~완주 구이(모악로) 도로(도로확장 건의사업 검토) △KTX 익산역(전북권 광역철도 및 익산역 복합환승센터 건의사업 검토) 등을 둘러봤다.

김 장관은 “교통망 확충은 지역 주민의 이동 편의와 생활권 연결을 강화하기 위한 핵심 과제”라며, “현장에서 제기된 의견과 여건을 면밀히 살피겠다”고 말했다.

한편 대광위는 이날 전주권을 시작으로 연내 순차적으로 부산·울산권, 대구권, 대전권, 광주권 등 지방권 권역위를 개최하고 지역별 광역교통망 구축사업의 추진상황을 종합 점검할 계획이다. 수도권 위원회는 내년 초 개최된다.

