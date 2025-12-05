李대통령, 다음 주부터 취임 첫 부처 업무보고

정부출범 6개월 성과 및 향후 과제 점검…TV 등 생중계 “정부 국정철학 국민과 나누고 속도감 있게 정책 이행”

이재명 대통령이 5일 충남 천안시 한국기술교육대학교에서 열린 '충남의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 참석자 발언 중 자료를 보고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령이 다음 주부터 취임 후 처음으로 각 부처 업무보고를 받는다.

강유정 대통령실 대변인은 5일 브리핑에서 “이 대통령은 다음 주부터 세종·서울·부산을 직접 순회하며 연내 부처별 업무보고를 받을 예정”이라고 밝혔다.

19부·5처·18청·7위원회를 포함한 228개 공공기관이 업무보고 대상이며, 업무 연관성이 높은 유관기관도 참석한다.

업무보고는 각 대상 기관이 정부 출범 후 6개월간의 주요 성과와 보완점, 향후 중점 추진과제 등을 발제하면 참석자들이 자유토의를 벌이는 형식으로 이뤄진다.

이번 업무보고는 특히 외교·안보 등 일부 부처를 제외하고, KTV와 유튜브 등으로 생중계하는 것을 원칙으로 한다.

강 대변인은 “업무보고가 생중계되는 것은 처음”이라며 “국민주권정부의 국정철학을 국민과 나누고 정책 이행과정의 투명성을 높이려는 조치”라고 설명했다.

이어 “이번 집중 업무보고는 이 대통령이 직접 지시한 것”이라며 “국정운영의 청사진을 국민께 직접 제시하고 내각의 속도감 있는 정책 이행을 위해 마련됐다”고 밝혔다.

서울=김준호 기자

