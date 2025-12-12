전북 콘텐츠융합진흥원, ‘콘텐츠 분야 진로·직업체험 교육’ 성료

웹툰·게임·음악 등 콘텐츠 전 분야 실습 기반 진로탐색 프로그램 진행

전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원이 지난달 도내 청소년·청년들을 대상으로 ‘콘텐츠 분야 진로·직업체험 교육’을 진행하고 있다./사진 제공=에스넷

전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원이 추진한 ‘콘텐츠 분야 진로·직업체험 교육’이 도내 청소년·청년들의 높은 참여 속에 성공적으로 마무리됐다.

이번 교육은 게임, 웹툰, 캐릭터, 방송, 음악, 실감콘텐츠 등 6개 콘텐츠 분야로 구성됐으며, 9월부터 12월까지 전북 콘텐츠융합진흥원 및 도내 교육기관에서 운영됐다.

교육에서는 각 분야의 현업 전문가들이 직접 강사로 참여해 실제 산업에서 요구되는 역할과 직무 흐름을 중심으로 실습형 교육을 제공했다.

참가자들은 분야별 과제를 수행하고 기획·제작과정 전반을 체험하면서 콘텐츠 산업의 다양한 직무 구조를 이해하는 시간을 가졌다. 이를 통해 단순한 직업 정보 전달을 넘어, 자신의 흥미와 적성에 맞는 콘텐츠 분야 진로를 탐색하는 실제적 경험을 쌓을 수 있었다.

이번 프로그램은 도내 고등·대학생을 중심으로 일부 과정은 학교 방문형으로 진행돼 교육 접근성이 확대됐으며, 모집 초기부터 높은 참여율을 보이며 지역 청년층의 콘텐츠 산업 진출에 대한 관심이 다시 확인됐다.

교육을 운영한 에스넷 관계자는 “이번 교육은 콘텐츠 산업의 다양한 직무를 직접 경험하며 진로를 탐색할 수 있도록 기획된 의미 있는 프로그램이었다”며 “앞으로도 콘텐츠 전 분야를 아우르는 교육을 다양한 산업과 연계해 지역 인재 양성과 산업 생태계 확장에 기여하겠다”고 밝혔다.

익산=송승욱 기자

