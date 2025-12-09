전주 에코자이어린이집, 송천3동에 성금‧라면 기탁

전주시

전주시 덕진구 송천동 에코자이어린이집(원장 박은주)은 9일 “어려운 이웃들을 돕는 데 써 달라”며 송천3동 주민센터(동장 설미정)에 성금 130여만 원과 라면을 전달했다.

이날 기부한 현금과 라면은 에코자이어린이집에서 지난 10월 31일 진행한 중고 물품 판매와 프리마켓 프로그램 운영을 통해 얻은 수익금을 통해 마련됐다. 또한 원생들은 라면 1봉지씩을 추가로 기부했다.

박은주 원장은 “원생들이 직접 프리마켓에 참여함으로써 경제관념을 배우고 이웃사랑도 실천하는 일석이조의 교육효과를 보게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 아이들이 따뜻한 마음을 지닌 배려심 있는 어른으로 자랄 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

설미정 동장은 “관내 어려운 이웃을 위해 고사리손으로 마련한 수익금을 후원해 준 원생과 학부모들께 감사드린다”며 “앞으로도 관내 취약계층 가까이에서 따뜻한 마음을 전할 수 있는 송천3동이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

강정원 기자

