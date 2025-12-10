최병관 “익산 소상공인·자영업자 매출 3배로”

익산 경제 체질 개선 프로젝트 발표

최병관 전 전북특별자치도 행정부지사가 10일 익산시청에서 기자회견을 열고 ‘익산 소상공인·자영업자 매출 3배 프로젝트’를 발표하고 있다./사진=송승욱 기자

최병관 전 전북특별자치도 행정부지사가 ‘익산 소상공인·자영업자 매출 3배 프로젝트’를 발표했다.

10일 익산시청에서 기자회견을 연 그는 “소상공인·자영업자들이 은행권 접근이 어려워 비은행권 고금리 대출을 이용할 수밖에 없는 구조를 바꿔야 한다”면서 “체감 매출을 실질적으로 회복시키고 익산 경제의 체질을 개선하기 위한 프로젝트를 실시해야 한다”고 주장했다.

이어 “2026년 정부 예산에서 지역사랑상품권 국비가 1조 1500억 원으로 대폭 확대된 것은 지난 정부의 축소 기조와는 완전히 다른 방향이며 새 정부가 지역경제·자영업 회복을 본격적으로 지원하겠다는 분명한 신호”라며 “이제는 얼마나 발행하느냐가 아니라 어떻게 설계하느냐가 지역경제의 성패를 좌우하는 시대”라고 강조했다.

그러면서 “행정안전부 지역경제지원관으로 근무하며 지역사랑상품권 활성화법을 입안한 경험이 있고 지방재정경제실장 시절에는 지역화폐 국비·지방비 배분 체계, 지역경제 회복 예산과 자치단체 재정을 총괄했는데, 익산형 매출3배 프로젝트는 그 경험을 현장에서 실천하기 위한 설계”라며 “다이로움으로 전국을 선도하고 있는 익산이 누구보다 먼저 정교한 지역사랑상품권 시대로 전환해야 한다”고 역설했다.

이를 위한 방안으로는 상권별·목적별 정교한 지역화폐 설계(소비 흐름을 재편하는 익산형 전용권 체계 도입), 고금리 대출을 4~6% 정책금리로 전환하는 익산형 대환 프로그램 시행(자영업자의 삶과 경영환경을 바꾸는 구조개혁), 도심 공실을 반값임대로 공급하는 상생 점포 모델 운영, 익산의 밤을 활성화하는 야간 경제 상설 프로그램 ‘잼잼나이트’ 추진, 공공·기관의 선결제를 통한 소상공인 고정 매출 보장 등 5개 정책을 제시했다.

그러면서 “이 5가지 전략은 각각 따로 움직이는 정책이 아니라 소비의 방향을 다시 설계하고, 비용을 줄이고, 사람을 불러들이는 종합 패키지 전략”이라며 “매출 증가, 비용 절감, 유동인구 확대가 동시에 일어나는 구조를 만들어야 한다”고 피력했다.

익산=송승욱 기자

