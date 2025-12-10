전북도, 반려동물산업 활성화 논의…‘반려동물산업 추진단’ 간담회 개최

산·학·연·관 협의체로 산업 현황 점검…익산·임실 사례 공유

10일 전북특별자치도청에서 열린 반려동물산업 활성화 회의 모습./전북도

전북특별자치도는 10일 전북대학교 국제컨벤션센터에서 ‘반려동물산업 추진단’ 간담회를 열고 지역 반려동물산업의 현황과 발전 방향을 논의했다.

이번 간담회에는 민선식 전북자치도 농생명축산산업국장을 비롯해 공동추진단장인 이정환 전북대 지역혁신센터장, 국주영은 전북도의회 의원, 대학·기관·기업 관계자 등 20여 명이 참석했다.

추진단은 반려동물 양육 가구 증가에 따른 산업 수요에 대응하기 위해 2023년부터 반기마다 운영되고 있는 산·학·연·관 협의체다.

이날 사업 참여 지자체인 익산시는 반려동물 헬스케어 클러스터를 중심으로 기업 유치와 산업 집적을 위한 전략을 발표했다.

임실군은 지역 관광자원과 연계한 반려동물 콘텐츠 개발 및 홍보 강화 방안을 제시했다.

도는 이번 간담회를 통해 반려동물산업 육성 기반을 체계적으로 점검하고 산업별 수요에 맞춘 지원체계를 강화할 방침이다.

민 국장은 “반려동물산업 추진단은 전북의 미래 유망 산업을 키우는 핵심 협의체”라며 “헬스·라이프케어 중심 산업 기반을 확립해 전북이 반려동물산업 선도지역으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

앞서 도는 2023년부터 도내 농생명 연구기관과 산업 기반을 활용해 시·군별 협의체 운영을 지원하며 지역 특화 반려동물산업 육성을 목표로 ‘반려동물산업 육성 지원사업’을 추진해 왔다. 사업 첫해에는 전주시와 익산시, 정읍시 임실군이, 현재는 익산시와 임실군이 참여하고 있다.

올해는 동물헬스케어 인재양성 세미나가 열렸으며, 선진지 벤치마킹, 글로벌 동물헬스케어 포럼, 동물용의약품 연관산업 기업 방문, 홍보, 전문가 협의회 진행 등이 이뤄졌다.

이준서 기자

