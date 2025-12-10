전북은행 창립 제56주년 기념식 “혁신을 선도하는 강소은행”

사진=전북은행

JB금융그룹 전북은행(은행장 백종일)은 10일 본점 3층 대강당에서 창립 제56주년 기념행사를 개최했다.

기념사에서 백종일 은행장은 “올 한 해 불확실한 금융환경 속에서도 전북은행이 한 단계 성장할 수 있었던 것은 고객님과 도민 여러분의 변함없는 사랑과 성원 덕분이다”며 “앞으로도 고객님의 신뢰와 기대에 부응하기 위해 최고의 금융서비스를 제공할 것”이라고 약속했다.

그러면서 “AI혁신으로 촉발된 새로운 금융생태계에 생존하기 위해 필요한 것은 유연한 사고와 신속한 행동력이다”며 “변화를 포용하는 조직문화의 정착과 AI 기반의 업무환경 구축을 통해 혁신을 선도하는 강소은행으로 도약하자”고 당부했다.

김경수 기자

