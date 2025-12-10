전북개발공사,“건설현장 한랭질환 예방 캠페인

10일 전북개발공사가 도내 6개 건설현장에서 한파대비 한랭질환 예방 캠페인을 실시했다./전북개발공사 제공

전북개발공사는 10일 겨울철 한파로부터 건설현장 근로자들의 건강 피해를 예방하기 위해 도내 6개 건설현장에서 한파대비 한랭질환 예방 캠페인을 실시했다.

공사는 이날 익산 부송4지구 A블록, 전주 에코-17BL, 임실 오수·관촌 공공임대 등 총 6개소로 공사 추진 건설현장을 직접 방문해 근로자들에게 방한두건·방한장갑·핫팩 등 방한용품을 배포했다.

건설 현장 근로자를 대상으로 저체온증·동상 등 한랭질환 주요 증상과 대응요령, 한파 시 작업관리 기준 등 실질적인 예방 가이드 교육도 전파해 겨울철 안전관리 조치를 강화했다.

김대근 사장은 “급격한 기온 변화가 있는 경우 따뜻한 물과 옷, 쉼터를 제공하여 근로자들이 한랭질환에 걸리지 않도록 해달라”고 당부했다.

이종호 기자

