전북일보 주최 ‘제41회 전북대상’ 수상자 확정
UPDATE 2025-12-11 17:48 (Thu)
김문경 웹승인 2025-12-11 17:11 수정 2025-12-11 17:11 
경제 부문 ㈜제이앤지 박종우 대표이사, 문화 부문 유양순 작가
체육 부문 남성고등학교 배구부, 사회봉사 부문 양청문 씨

Second alt text
왼쪽부터 유양순 작가, 양청문 씨, 박종우 대표이사
Second alt text
남성고등학교 배구부

전북일보사가 주최하고 전북은행과 대자인병원이 후원하는 ‘제41회 전북대상’ 수상자가 결정됐다.

전북대상 공적심사위원회는 11일 전북일보사 사장실에서 수상자 선정을 위한 심사위원회를 개최하고 경제‧문화예술‧체육‧사회봉사 등 4개 부문 수상자를 선정했다.

수상자는 △경제 부문 ㈜제이앤지 박종우 대표이사 △문화예술 부문 유양순 작가 △체육 부문 남성고등학교 배구부 △사회봉사 부문 양청문 씨 등이다.

수상자들에게는 각각 상패와 상금 300만 원이 전달된다.

시상식은 오는 18일 오후 2시 한국소리문화의 전당 국제회의장에서 열릴 예정이다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전북대상 #전북일보 #전북은행 #대자인병원
김문경 sale0330@daum.net
