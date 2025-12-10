라면 1개로…나눔이 축제가 되다

라면 1개 기부로 참여하는 ‘전주와 함께라면 축제’ 성황

10일 덕진공원에서 열린 ‘전주와 함께라면 축제’ 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. /전주시

전주형 나눔 축제인 ‘전주와 함께라면 축제’가 10일 덕진공원에서 성황리에 개최됐다.

전주시종합사회복지관협회와 전주시노인복지관연합회, 전주시시니어클럽연합회가 참여한 이번 축제는 ‘라면 1개 기부 후 입장’이라는 시민 참여형 방식으로 진행됐다.

축제에 모인 라면은 고립·위기가구 발굴 및 지원 사업인 ‘전주함께라면’ 사업에 활용된다.

이날 정오에 열린 기념식에서는 △함께복지사업 유공자 표창 △트리 점등식 △문화 공연 등이 펼쳐졌다. 또한 행사장 곳곳에서 운영된 체험부스와 먹거리부스에도 시민들의 발길이 이어졌다.

전주시는 이번 행사를 계기로 내년에도 지역 내 다양한 복지시설과 협력해 고립·위기가구가 사회적 관심에서 배제되지 않도록 세심하고 지속적인 지원체계를 강화해 나갈 계획이다.

전주시종합사회복지관협회 관계자는 “라면 1개로도 나눔에 참여할 수 있는 축제 정신이 시민들에게 자연스럽게 스며들었다”면서 “이번 축제가 앞으로 시민과 함께 만드는 기부 문화가 전주 전역으로 확산되는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

한편, 지난해 6월 자발적 고립·은둔 시민의 사회 복귀를 유도하기 위해 6개 사회복지관에서 시작한 ‘전주함께라면’ 사업은 청년식탁 ‘사잇길’과 전주청소년센터가 동참해 현재 8곳에서 운영되고 있다.

지난 8월 기준 총 927건의 따뜻한 손길이 이어졌고, 무인시설을 찾은 인원만 5만 1810명을 넘어서며 사회적 약자의 안식처로 사용되고 있다.

강정원 기자

