전북환경청, 내년도 ‘김제용지 현업축사 매입사업’ 예산 85억 원 확보

전북지방환경청이 ‘새만금유역 제3단계(21~30년) 수질개선대책’에 따라 추진한 ‘김제용지 현업축사 매입사업’의 2026년도 예산 85억 원을 확보했다고 14일 밝혔다.

‘김제용지 현업축사 매입사업’은 만경강‧용암천 수질 개선과 김제‧전주 혁신도시 악취 저감을 목적으로 김제시 용지면 3개 마을에 위치한 현업 축사를 매입해 생태를 복원하는 사업이다.

당초 총사업비 481억 원으로 전량 매수를 계획했으나, 축사 매입 단가와 철거 비용 상승 등으로 매입 대상 축사 53개소 중 26개소 만이 매입됐다.

이후 기후부는 김제시 등과 협력해 잔여축사 매입 협의를 지속했고, 그 결과 사업 주체를 김제시로 전환해 잔여축사 매입 및 철거 비용 340억 원이 추가로 투입될 예정이다. 2026년에는 85억 원의 예산이 반영됐다.

전북환경청은 철거하지 못한 매입 축사 14개소에 대해 철거공사를 진행하고, 향후 잔여 축사 매입도 김제시와 함께 적극 추진할 방침이다. 또한 철거 완료 부지에 대해서는 탄소흡수 숲 조성 등 다각적 노력을 펼칠 예정이다.

전북환경청 관계자는 “지난 4년간 진행된 축사매입 및 철거 사업이 1차 반환점을 지난 만큼, 의미있는 성과를 거두기 위해서는 앞으로가 중요하다”며 “향후 김제시가 추진할 잔여 매입사업은 물론, 생태 복원 사업에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

김문경 기자

