전북 항만 경쟁력, 연계 전략에 달렸다

‘항만물류 연구·자문회’서 군산항·새만금항 경쟁력 방안 모색 전문가 자문 통해 지역 산업 연계한 시너지 효과 필요성 제기

전북특별자치도는 16일 전북연구원 영상회의실에서 올해 ‘제2차 전북 항만물류 연구·자문회’를 열었다. /전북도 제공

전북특별자치도가 도내 항만 경쟁력을 강화하기 위한 전략적인 측면에서 군산항과 새만금항 신항의 연계 운영을 통한 부가가치 창출 등 시너지 효과를 극대화해야 한다는 제언이 나왔다.

전북자치도는 16일 전북연구원 영상회의실에서 올해 ‘제2차 전북 항만물류 연구·자문회’를 열고 군산항과 새만금항 신항의 연계 발전 방안을 논의했다.

이날 회의에는 김미정 전북도 새만금해양수산국장을 비롯해 군산지방해양수산청, 군산시, 항만·물류 업계, 학계 등 관계자 20여 명이 참석했다.

회의에서는 군산항과 새만금항 신항의 두 항만을 경쟁 관계가 아닌 상호 보완적인 구조로 운영해 항만 기능을 고도화하고, 물류·무역 기능을 지역 산업과 도시경제로 확장하는 전략이 핵심 의제로 다뤄졌다.

도는 새만금항 신항 건설 추진 상황을 비롯해 군산항 제2준설토 투기장 조성, 군산항 4·5부두 리뉴얼, 특송화물 통관장 X-ray 시설 확충 등 주요 사업 추진 현황과 함께 내년 항만 분야의 주요 업무계획을 설명했다.

김 국장은 “항만 발전의 성과가 지역 산업과 도시 경제 전반으로 확산될 수 있도록 지속 가능한 항만 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.

이수영 군산지방해양수산청 항만물류과장은 “새만금항 신항 개장과 군산항 기능 보강을 연계 추진할 경우 전북권 항만 경쟁력이 한층 강화될 것”이라며 “항만과 새만금 배후산업, 지역 도시경제를 유기적으로 연결하는 전략적 접근이 필요하다”고 강조했다.

송민근 전주대학교 교수는 ‘항만 물류와 지역 경제 성장의 연계성’을 주제로 발표하며 “항만이 단순 물류 통과 기능에 머물 경우 ‘고립형 항만’으로 전락할 수 있다”고 지적했다. 또한 그는 “부가가치 창출형 항만 구축과 산업·물류 클러스터 강화, 정책 연계를 통해 항만 발전 효과가 지역 전반으로 확산돼야 한다”고 조언했다.

이어진 종합토론에서는 군산항 유지준설과 제2준설토 투기장 확보의 시급성, 특송물류 증가에 따른 통관시설 확충, 새만금항 신항 개장 초기 물동량 확보 방안 등이 주요 과제로 논의됐다.

도는 내년에 새만금항 신항 개장을 앞두고 기존 군산항과의 역할 분담과 기능 고도화를 통해 전북권 항만의 시너지를 극대화하겠다는 구상이다.

김 국장은 “향후 군산항과 새만금항을 연계 운영하는 방향을 보다 구체화하겠다”고 밝혔다.

