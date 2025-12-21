ESG시대, 대학의 길을 묻다

송양호 전북대 법학전문대학원 교수·법학박사

세계는 지속가능한 성장을 위해 ‘ESG(Environment·Social·Governance)’라는 새로운 가치 지향으로 빠르게 이동하고 있다. 이러한 변화의 흐름 속에서 지역 거점대학인 전북대학교 역시 예외일 수 없다. 이제 전북대는 ESG라는 시대적 요구를 단순한 외부 기준이 아니라, 대학 운영 전반에 녹여내고, 지역의 변화를 이끌어야 할 책무를 안고 있다. 단순한 교육기관을 넘어, 지역의 미래를 설계하는 ‘지속가능성 연구소’로 거듭나야 한다.

환경 보전(E)은 더 이상 선택이 아닌 책무다. 모든 신입생이 기후변화와 지속가능성 관련 과목을 필수로 이수토록 하고, 캠퍼스 전반을 친환경 공간으로 전환하는 일은 그 출발점이다. 나아가 탄소저감 기술, 재생에너지를 포함한 탄소중립으로 전환하기 위한 기술 개발, 순환경제 모델에 대한 연구와 실험이 대학 안에서 이루어져야 한다. 연구실에서 시작된 작은 실천과 기술이 지역 산업으로 확산될 때 대학은 지역의 지속가능한 삶을 지탱하는 든든한 뿌리가 될 수 있다.

사회적 책임(S) 역시 지역대학이 외면할 수 없는 과제다. 대학은 지역공동체와 함께 사회문제를 해결하는 열린 플랫폼이 되어야 한다. 더 이상 대학은 ‘교문 안’에 머무는 지식의 섬이 되어선 안된다. 지역 청소년에게는 열린 배움의 기회를, 중소기업에는 맞춤형 기술과 인재를, 시민에게는 문화와 토론의 장을 제공하는 지역 상생 프로젝트에 적극 참여해야 한다. 캠퍼스가 지식의 울타리를 넘어 지역민이 모이고 교류하는 공간이 될 때, 대학은 교육기관을 넘어 지역사회와 함께 살아가는 동반자로 자리매김할 수 있다.

지배구조(G)는 대학이 스스로를 성찰하는 거울이다. 대학의 의사결정 구조는 효율성과 함께 투명성, 청렴성을 갖추어야 한다. 재정 운영과 주요 의사결정을 투명하게 공개하고, 교직원과 학생, 지역 주민이 함께 참여하는 거버넌스를 구축하는 일은 대학에 대한 신뢰를 높이고 정책 실행의 속도와 정당성을 강화한다. 연구윤리 확립, 인권과 다양성의 존중, 열린 의사결정 구조는 대학이 학문과 교육의 본질을 지키기 위한 최소한의 토대이기도 하다.

ESG는 단순한 경영 원칙이나 유행어가 아니다. 대학과 지역이 함께 지속가능성을 실천해 나가기 위한 구체적인 행동의 틀이다. 강의가 끝난 뒤 냉난방기를 끄는 작은 실천, 학생들이 지역상생 프로젝트에 참여하는 경험, 연구 성과가 지역 산업체와 공유되는 과정 하나하나가 모여 대학과 지역을 동시에 변화시킨다. 대학이 바뀌면 지역이 바뀌고, 지역이 바뀌면 미래 역시 달라진다.

부단한 교육혁신과 기술혁신이 필요하다. 그것이 대학의 미래를 찾고, 지역과 상생하는 길이다. 지역의 미래를 설계하는 데 있어 지역대학은 가장 강력한 엔진이다. 그 엔진이 ESG라는 연료로 움직일 때, 우리 지역은 더 지속가능하고 더 살기 좋은 공간으로 나아갈 수 있다. ESG시대, 전북대의 길은 곧 전북의 길이다. 지금 우리는 그 길 위에서 어떤 미래를 선택할 것인지, 스스로에게 묻고 또 답해야 할 시점에 서 있다.

