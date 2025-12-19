안호영 의원 “용인 반도체 클러스터를 새만금으로”

전북도 에너지 정책 비판…새만금 농생명 용지·에너지 용지 활용해 클러스터 이전해야

19일 전북도의회 브리핑룸에서 용인 반도체 클러스터 이전을 주장하고 있는 안호영 의원. /연합뉴스

전북특별자치도지사 출마한 국회 기후에너지환경노동위원회 안호영 위원장(완주·진안·무주)이 전북자치도 에너지 정책을 비판하고 용인 반도체 클러스터의 이전에 힘을 모으자고 주장했다.

안 위원장은 19일 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 최근 전북도 관통 문제로 주민들의 반발이 커지고 있는 고압 송전탑 문제와 관련 “한전의 송전선로만 기다려야 하는 ‘희망고문’을 이제는 끝내면서 판을 바꿔야 한다”라며 “지난 15일 국회에서 정부에 공식 제안한 것처럼 송전탑 대신 전력난으로 멈춰 선 용인 반도체 클러스터를 전기를 흐르는 새만금으로 즉시 이전해야 한다”고 주장했다.

안 위원장은 “새만금에 방치된 농생명용지와 규제 없는 에너지용지가 있고 여기에 영농형 태양광과 수상태양광을 결합하면 원전 4기 분량(약 4.7GW)의 전력을 송전탑 건설 없이 사실상 즉시 공급할 수 있다”며 “전문가들은 인허가 패스트트랙을 적용하면 1년6개월 만에 마칠 수 있다”고 자신했다.

그러면서 안 위원장은 “전기를 실어 나를 송전탑은 계속 꽂히는데 그 전기를 전북 도민과 기업은 쓰지 못하는 기막힌 현실이 전북”이라며 “이 위기를 키워 온 김관영 도정에 책임을 묻고, 위기를 기회로 바꿀 전북 주도의 새로운 해법을 제안하기 위해 이 자리에 섰다”고 했다.

안 위원장은 도정 에너지 정책의 실패를 △한전 바라기 정책의 실패 △무능하고 게으른 행정 △도민과 함께하지 않는 불통 행정 △실익 없는 희생의 방치 등 4가지 원인이 있었다고 지적했다.

안 위원장은 김 지사에게 “전북이 주도하는 분산에너지 특화지역 지정과 용인 반도체 새만금 이전에 도정의 모든 역량을 집중해 달라”고 당부한 후 “도민의 행동이 모이면 대통령실을 움직이고 대한민국 에너지 지도를 바꿀 수 있다”고 했다.

백세종 기자

