[전북칼럼] 인재가 나오지 않는 전라북도

우리가 잘 아는 이순신 장군은 ‘호남이 없다면 나라도 없다(若無湖南 是無國家)’고 일갈했다. 이순신 장군이 생존할 당시가 농정시대임을 감안할 때 이 말은 의심의 여지 없이 정당하다. 내가 어릴 때만 해도 경상도에서는 육십령이나 운봉을 넘어 전라도로 머슴을 살러 오곤 했다. 지역감정을 말하려는 것이 아니다.

백제 이후로 국가적 변란과 정치 상황 때문에 호남의 인사들은 관계에 진출하기 어려웠다. 통일신라의 탄압과 고려 조정의 홀대, 조선 시대의 정여립 사건 등으로 호남의 인재들은 그 쓰임을 인정받지 못했다. 그러나 호남이 문화와 사상계의 최선봉에 서 있었음을 부정할 수는 없다. 시서화를 포함해 판소리가 집대성되고 민중불교를 비롯한 각종 사상들이 이곳 남녘땅에서 발화되어 융성했다. 각종 음식을 비롯해 조선의 유행이 이곳에서 시작되었으며, 전주 남부시장에서는 조선의 쌀값이 결정되고 방각본을 비롯한 출판문화가 전주를 중심으로 번성했다.

국가가 제 역할을 하지 못할 때 앞서 시정을 요구한 고장도 호남이었다. 그리하여 동학농민혁명이 발발하고 역사상 최초의 민주정이라 할 집강소 통치가 여기 전주를 중심으로 실시되었다. 그러나 동학농민혁명을 진압하는 과정에서 끔찍한 참극을 마주했으니 먼저 동굴 밖을 본 선지자가 치러야 할 대가였다. 동학농민혁명 당시 사망자는 30여만 명에 이르는데 그들은 바로 이 지역에 살던 우리네 할아버지가 아닌가. 그 난리통에 힘깨나 쓰고 글줄이나 읽는 사람은 죽거나 다른 지역으로 피신해야만 했다. 호남의 주도권은 다른 지역으로 이동해가고 일제의 탄압과 해방 후 군사정권의 차별로 이제 이곳은 불모의 땅으로 버려졌다.

그 후로 이곳 전라북도에서는 인재가 나오지 않는다. 동학농민혁명으로부터 130년 세월이 흐르는 동안 전북에서 나온 인재라고는 전봉준과 군산이 배출한 위대한 현존 시인 고은, 세대교체의 주기가 짧은 바둑계에서 십 년 넘게 세계 정상으로 군림하면서 신산으로 일컬어진 이창호 정도에 불과하다. 대통령 경선이 치러지면 지도자가 되겠다고 후보들이 줄을 서지만 어쩐지 지역 인사는 찾아보기 어렵다. 무슨무슨 산업체가 어디로 간다는 소식이 들려와도 웬일인지 이 지역에 온다는 이야기는 들리지 않는다.

대체 이 지역 인사들은 어디에 있으며, 지역 국회의원은 무엇을 하고, 이곳의 단체장들은 무슨 생각을 하는가. 고향을 등지고 타향으로 떠난 인사들은 어찌하여 고향을 돌아보지 않은 채 개인의 영달만을 꿈꾸는가. 어찌하여 정치를 한다는 자들이 ‘큰인물’이 되겠다는 포부도 없이 기재부에서 몇 푼 받아왔다고 현수막이나 건단 말인가. 왜 지역 단체장을 중앙 정가로 나가는 간이역 취급하거나 말년의 이력 하나를 쌓는 일로 치부하는가. 전남 신안에서는 주민이 주주로 참여하는 재생에너지 모델을 만들어 모두 혜택을 누리고 있다. 왜 전북엔 이런 모델이 나오지 않는가.

내가 사는 고장이 자부심 넘쳐야 어깨가 으쓱거린다. 그럴 때 인재가 나오고 본보기 삼아 청소년들이 꿈을 꾼다. 적어도 이곳 전라북도에서 작은 책임이라도 맡은 사람들은 분발해야 한다. 분발할 생각이 없으면 후학을 위해 조용히 사라져야 한다. 열정이 없는 자들, 책임감도 없이 욕망만 가득한 자들을 우리는 원치 않는다. 모범이 되어라. 분위기를 만들어라. 자부심 넘치게 하라. 그러면 인재가 나타날 것이다. 전북을 갈아치우지 못하면 모든 소리는 이제 완전히 끊어질 것이다.

