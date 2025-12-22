[전북체육 종목단체 탐방] (18) 전북자치도양궁협회

한국 양궁의 중심 전북 박성현, 최현주,최용희 등 전북출신 활약

2025 광주 세계양궁선수권대회에서 한 선수가 경기를 펼치고 있다. 연합뉴스

인류가 활을 손에 쥔 순간부터 양궁의 역사는 시작됐다.

활은 생존을 위한 사냥 도구였고, 문명의 발전과 함께 변모해 왔다.

스포츠로서 양궁이 본격적으로 자리 잡은 것은 16세기 유럽의 귀족들이 이를 사교와 놀이의 문화로 활용하면 서다.

이 시기 활쏘기 클럽이 대거 설립되었고, 활쏘기 대회는 사회적 신분과 품격을 보여주는 상징적 행사로 발전하며 현대 양궁의 기틀로 이어졌다.

1972년 뮌헨 올림픽부터 양궁이 정식 종목으로 채택되며 전 세계는 ‘정밀 스포츠’의 새로운 영역이 시작되었다.

현대 양궁은 단순한 ‘정확한 화살’의 경쟁을 넘어선 지 오래다.

미세한 손 떨림, 바람의 영향, 활의 세팅 조정, 심리적 안정까지 모든 요소가 경기 결과에 영향을 미친다.

선수들은 화살 한 발에 수백 번의 반복 훈련을 쏟아붓고, 한 점을 향한 긴장감은 극도의 집중력을 요구하는 ‘정확성의 예술’로 불린다.

21세기에는 과학·기술·멘털 스포츠가 결합된 복합 경쟁 종목으로 진화했다.

장비의 소재 혁신, 데이터 기반 코칭, 생체역학 분석 등 과학 기술이 더 해질수록 ‘10점 과녁’은 더욱 좁게 느껴진다.

하지만 변하지 않는 것은 활을 들어 올리는 순간의 고요함, 화살을 떠나보내는 찰나의 집중, 그리고 과녁에 꽂히는 명중의 짜릿함이다.

인류의 오랜 역사 속에서 활은 변화해 왔지만, 그 묵직한 아름다움은 오늘날 세계 무대에서 빛나고 있다.

대한민국 양궁의 역사는 1922년 ‘조선궁술연구회’ 창립을 시작으로, 1948년 ‘대한궁도협회’ 개칭, 1954년 대한체육회 가맹, 1963년 국제양궁연맹 가입, 1983년 ‘대한양궁협회’ 창립으로 이어진다.

초창기 한국 양궁은 대중적 스포츠와는 거리가 멀었다.

국궁의 전통은 존재 했지만 국제 규격의 양궁과는 다른 종목이었기에 육성 체계는 물론 장비 부족과 훈련 환경은 열악했다.

이전 대한민국 양궁의 전환점은 1980년대부터 교보그룹의 전폭적인 지원을 시작으로 체계화된 엘리트 양궁 시스템이 구축됐다.

그 결과 1984년 LA 올림픽에서 서향순이 한국 양궁 최초의 올림픽 메달(은메달)을 목에 걸면서 한국 양궁은 국제무대에 존재감을 드러내기 시작했다.

이어 1988년 서울 올림픽은 한국 양궁의 정체성을 완성한 대회였다.

김수녕, 박성수등 한국 선들은 홈에서 압도적인 경기력을 보이며 한국 양궁 시대의 막을 올렸다.

1990년대는 ‘김수녕의 시대’라고 불릴 정도로 독보적인 스타가 탄생했다.

김수녕은 올림픽에 4회 연속 출전하며 금메달 4개를 포함해 총 6개의 메달을 목에 걸며 세계 양궁 역사에 유례없는 기록을 쌓았다.

박성수도 서울 올림픽에서 남자 단체전 금메달과 개인전 은메달을 획득하고 2024년 파리 올픽 감독까지 활동하며 대한민국 양궁의 올림픽 10연패의 신화를 만들었다.

이 시기 한국은 남녀 모두 국제대회에서 꾸준한 우승을 이어가며 세계가 인정하는 ‘양궁의 교과서’를 완성했다.

이후 윤미진·김남순·추윤실 등이 세계대회와 올림픽 단체전 등에서 활약했다.

2000년부터 한국 양궁은 올림픽과 세계선수권, 월드컵까지 모든 대회를 지배하던 시대였다.

2004년 아테네 올림픽에서 개인전과 단체전 금메달을 획득한 박성현을 시작으로 2012년 런던 올림픽 개인전과 단체전 금메달의 기보배는 2016년 리우 올림픽 단체전에서 금메달을 추가하기도 했다.

남자부에서는 오진혁이 2012년 런던 올림픽 개인 금메달에 이어 2020년 도쿄 올림픽 단체전 금메달까지 획득했다.

이어 2020년 도쿄 올림픽에서는 안산이 올림픽 사상 처음으로 양궁 3관왕을 기록했고, 김제덕도 혼성과 단체에서 금메달을 획득했다.

전북자치도양궁협회는 1980년대 창립돼 현재 이의명 회장과 부회장, 전무이사, 감사 등 25명의 임원들이 전북 양궁 발전을 위해 노력하고 있다.

전문 육성팀으로는 전주신동초와 기린초, 오수초 등 초등부와 전주온고을중, 솔빛중, 오수중 등 중등부가 있고, 전북체육고와 전북펫고의 고등부, 한일장신대와 원광대에 대학부에서 전문선수들이 땀방울을 흘리고 있다.

전북원스포츠단과 전북도청에 일반부와 동호인 클럽으로는 임실군양궁스포츠클럽에는 전문선수 10명과 동호인 80명이 활동하고 있다.

대회개최도 활발하다.

전북자치도협회장기 양궁대회와 화랑기 전국시도대항 양궁대회, 임실N치즈배 전국생활체육양궁대회, 한국대학연맹회장기 양궁대회 등 많은 대회를 유치하며 실력을 쌓고 있다.

올해 제106회 전국체육대회에서는 전북도청 소속의 신정화가 리커브 30m에서 금메달 1개를 오유현이 컴파운드 720R, 김수홍과 오유현이 컴파운드 혼성에서 은메달을 추가했고, 동메달은 8개를 획득하며 종합 8위의 성적을 거뒀다.

도내 군산 출신의 양궁 스타인 박성현은 2004년 아테네와 2008년 베이징 올림픽에서 금메달 3개와 은메달 1개를 보유하고 있다.

전주 출신의 최현주도 2012년 런던 올림픽에서 단체전 금메달을 획득했다.

또한 전주 출신의 최용희도 2014년 인천 아시안게임 단체전 은메달과 2018년 자카르타 아시안게임 단체전 금메달, 2025년 광주세계양궁선수권대회 개인전 동메달을 획득하며 전북 양궁의 위상을 높이고 있다.

전북자치도양궁협회 이의명 회장

전북자치도양궁협회 이의명 회장은 “전북자치도양궁협회는 전문체육과 생활체육의 균형 있는 발전을 통해 도민 모두가 즐길 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”며 “나아가 2036 전주올림픽 유치 도전에 발맞춰 전북 양궁이 국제 경쟁력을 갖춘 종목으로 도약할 수 있도록 선수 육성과 저변확대에 최선을 다하겠다”고 말했다.

오늘날 한국 양궁 선수들은 단순히 ‘명중의 정점’에 머물러 있지 않다.

장비 연구 참여, 데이터 기반 자기 분석, 멘털 관리 기술 등을 통해 전 세계스포츠 과학을 선도하는 모델로 평가된다.

국제무대에서는 한국 출신 지도자들이 각국을 이끌고, 한국 선수들과의 맞대결이 곧 세계정상의 기준을 의미하게 됐다.

대한민국 양궁 선수들의 역사는 끝없이 확장되고 있다.

매년 치열한 국가대표 선발전을 통과해야만 대표가 될 수 있고, 이 과정은 세계 어느 나라보다 혹독하다.

하지만 바로 그 경쟁 속에서 한국 양궁은 늘 새로운 스타를 탄생시켜 왔다.

그 스타들이 이어온 ‘기술·멘털·시스템’의 유산은 오늘의 한국 양궁을 세계 최정상의 자리에 올려놓았다.

대한민국 양궁은 메달을 위한 싸움을 넘어선 지 오래다.

선수들의 한발 한발이 새로운 기록을 쓰고, 세계 양궁의 기준을 다시 세우고 있다.

그 중심에는 항상 한 명의 인간, 한 명의 궁수가 있었다.

한국 양궁의 역사는 결국 이 위대한 선수들이 쏘아 올린 화살의 궤적과 함께 계속해서 앞으로 나아가고 있다.

오세림 기자

