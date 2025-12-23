부안 출신 방송인 김종석씨, 고향사랑기부금 100만원 기탁

권익현 부안군수와 방송인 김종석 씨(오른쪽).

부안군은 부안 출신 방송인 김종석씨가 2023년에 이어 2025년에도 고향사랑기부금 100만원을 기탁했다고 23일 밝혔다.

방송인 김종석은 다양한 방송 활동을 이어오며 대중과 소통해 온 인물로, 고향 부안에 대한 애정과 관심을 꾸준히 실천해 오고 있다.

특히 올해에는 2025 모항 패밀리 해변축제에서 사회를 맡아 축제 현장을 함께하며 주민들과 직접 소통하는 등 고향 행사에도 적극 참여해 의미를 더했다.

이러한 인연 속에서 2023년에 이어 다시 한번 고향사랑기부에 동참하며 변함없는 고향 사랑을 보여주고 있다.

김종석씨는 “고향 부안은 언제나 마음속에 자리한 소중한 곳”이라며 “올해 축제 현장에서 주민들과 함께하며 고향의 매력을 다시 느꼈고, 고향사랑기부를 통해 부안 발전에 작은 보탬이 되고 싶었다”고 말했다.

부안=김동수 기자

