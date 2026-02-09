임실군애향본부 신·구 본부장 이취임식 성황

신임 회장에 진남근 전 임실군의회 의장

지난 6일 임실 행복나눔센터에서 열린 임실군애향본부 본부장 이취임식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. /전북애향본부 제공

임실군애향본부 신·구 본부장 이·취임식이 지난 6일 임실읍 성가리 행복나눔센터에서 성황리에 열렸다.

이날 행사에는 심민 군수와 장종민 의장을 비롯 박정규 도의원과 함께 전북애향본부 윤석정 총재 등 회원 100여명이 참석했다.

기념식에서는 윤석정 총재로부터 임실애향에 공헌한 김종희 임실잡센터장과 소병종 회원에 공로패가 전달됐다.

또 심민 군수는 박길수 이임본부장에 공로패를 수여, 격려했고 김이수 김윤철 회원에는 본부장 공로패가 전달됐다.

이임식에서 박길수 전임회장은 “그동안 임실발전을 위해 미력한 힘이나마 적극 앞장섰다”며 “앞으로도 애향본부 활동에 충실히 참여하겠다”고 전했다.

진남근 신임 본부장은 “고향사랑에 군민이 많은 관심을 갖고 참여할 수 있도록 총력을 쏟을 것”이라며 “남은 힘을 지역발전과 임실사랑에 힘쓰겠다”고 말했다.

전북애향본부 윤석정 총재는 “그동안 전북과 임실애향에 열정을 쏟은 박길수 본부장의 노고에 감사를 드린다”며 “신임 진남근 본부장의 무한한 역량으로 전북과 임실사랑에 앞장서 달라”고 격려했다.

임실=박정우 기자

