(주) 에코시스틱 김두원 대표, 부모님 고향 무주에 1000만 원 기탁

부모님 고향을 향한 각별한 사랑 실천 지난해 장학금에 이어 올해는 고향사랑기부로 마음 표현 “무주 발전과 군민 복지향상에 힘 보탤 것” 뜻 전해

㈜에코시스텍 김두원 대표가 지난 23일 무주군에 고향사랑기부금 1000만 원을 기탁했다. /무주군 제공

부모님의 고향을 내 고향 사랑으로 승화시켜 몸소 실천하는 젊은 사업가가 있다.

㈜에코시스텍의 김두원 대표가 지난 23일 무주군에 고향사랑기부금 1000만 원을 기탁했다.

이날 기탁식에서 김 대표는 “부모님이 나고 자라 지금까지 살고 계신 고향이자 제 마음의 안식처인 무주가 더욱 살기 좋은 곳으로 발전하기를 바라는 마음 간절하다”라며 “오늘 전달된 기부금이 무주군 발전과 군민들의 복지향상을 위한 마중물이 되길 바란다”라고 전했다. 지난해에는 (재)무주군교육발전장학재단에 1000만 원의 장학금을 전하며 지역 인재 육성에 힘을 보태기도 했다.

김두원 대표가 이끄는 ㈜에코시스텍은 경기도 안양시에 소재한 수질 분석 및 계측기기 전문기업으로, 정보통신(ICT) 기술을 접목한 수질측정관리 대행 및 유지관리 분야에서 우수한 기술력을 보유하고 있다.

무주=김효종 기자

