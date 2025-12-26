내년 시즌 준비 ‘착착’⋯전북현대, 티켓 운영 정책 발표

예매 방식마다 3단계 가격 차등 정책 도입키로 W 테이블석 신설, 스카이박스 재단장 등 추진

2026시즌 전북현대 시즌 티켓. 전북현대 제공

프로 축구 K리그1 ‘챔피언’ 전북현대모터스FC가 내년 시즌 더 높은 도약을 위해 팬들의 편의성을 높이고 관람 환경을 개선한다.

전북현대는 26일 2026시즌 K리그 시즌 티켓·홈 경기 입장권 등 티켓 운영 정책을 발표했다.

전북현대는 그동안 복잡했던 좌석 명칭을 이해하기 쉽게 위치·성격별로 개편했다. E 일반, W 밸류, H 벤치 등 동·서·남·북(E·W·S·N) 방향과 홈·어웨이(원정)를 조합한 직관적인 명칭을 사용한다.

예매 방식마다 3단계 가격 차등 정책을 도입한다.

구단 애플리케이션·웹을 통한 회원 예매가를 기준으로 티켓링크 일반 예매, 현장 구매를 순서로 단계마다 3000원씩 가격 차이가 발생한다. 원정 팬도 구단 회원 가입 시 동일한 예매 혜택을 받을 수 있다.

예매 일정도 조정하기로 했다.

경기 5일 전 회원 예매, 4일 전 일반 예매 순으로 진행한다. AFC 주관 대회 및 코리아컵 등 일부 경기는 K리그 시즌 티켓 보유자에 한해 6일 전 선예매 혜택이 주어진다. 스카이박스는 경기 7일 전부터 예약할 수 있다. 단체 예매는 구단 홈페이지 내 별도 연간 예매 일정을 게시할 예정이다.

이어 전주월드컵경기장 서측 2층 시야 제한 좌석(총 168석)은 W 테이블석으로 신설 운영한다.

최상위 프리미엄 관람 공간인 스카이박스는 최대 이용 인원도 기존 12명에서 15명으로 확대하고, 내부 재단장을 통해 관람 분위기를 개선할 계획이다.

또 2026시즌 K리그1의 모든 홈 경기를 관람할 수 있는 K리그 시즌 티켓 판매 일정도 공개했다.

내년 1월 6일부터 7일까지 이틀간 2025시즌 티켓 구매자를 대상으로 우선 판매하고, 전체를 대상으로 하는 2차 판매는 1월 8일부터 9일까지 진행한다.

전북현대 관계자는 “팬들의 피드백을 적극 수렴해 예매 과정의 혼란을 줄이고, 보다 쾌적한 경기 관람 문화를 만들기 위해 새로운 정책을 준비했다”며 “새 시즌에도 전주성에서 팬들과 함께 승리의 함성을 외칠 수 있기를 기대한다”고 말했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

