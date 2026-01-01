2026 병오년 첫 해돋이⋯"즐겁고 웃을 일 많았으면"

군산 비응항 해돋이 보러 온 시민들로 북적…가족 건강·경제 회복 등 시민들 각자 소망 기원

1일 군산시 비응항에서 해돋이를 보는 시민들. /김문경 기자

새해 첫날 영하의 강추위 속에서도 군산 비응항에는 해돋이를 보려는 시민들의 발길이 이어졌다. 짙은 구름에 일출은 쉽게 모습을 드러내지 않았지만, 시민들은 가족의 건강과 경제 회복을 기원하며 새해 첫 아침을 맞았다.

1일 오전 6시 40분께 군산시 비응항. 도로에는 해돋이를 보기 위해 방문한 시민들의 차량 행렬이 이어졌다. 아직 이른 시간이었지만 등대와 전망대 주변에서는 이미 카메라 삼각대를 챙겨 자리를 잡은 시민들을 찾아볼 수 있었다.

이날 거센 바닷바람과 영하 8.5℃의 강추위가 이어졌지만, 시민들은 패딩에 더해 챙겨온 담요를 두르고 해돋이를 잘 볼 수 있는 장소를 찾았다. 해돋이를 보러 온 부모들은 자신의 옷으로 아이들을 감싸고 서 있기도 했다.

군산시의 일출 예고 시간인 오전 7시 44분이 가까워지자, 더욱 많은 시민이 등대 인근으로 모여들었다.

시민들은 해돋이를 더 가깝게 보기 위해 전망대 아래와 방파제 입구 등으로 자리를 옮겼다. 곧 멀리서 붉은 기운이 보이기 시작하자 한 시민은 “곧 해가 올라올 것 같다”며 기대감을 표했다.

그러나 이러한 시민들의 기대와는 달리, 일출 예보 시각인 오전 7시 44분에도 짙은 구름 탓에 해를 선명하게 보기는 어려웠다. 몇 분이 지나도 구름 사이로 해가 잘 보이지 않자, 몇몇 시민들은 “가려서 안 보이는데 아쉽다”, “구름이 없었으면 예뻤겠다”며 발길을 돌리기도 했다.

다행히 오전 8시께가 되자 구름 위로 떠오른 해를 확인할 수 있었고, 이에 시민들은 탄성과 함께 연신 카메라 셔터를 눌렀다. 한 시민은 눈을 감은 채 새해 소망을 빌었다.

이날 시민들은 해돋이를 보며 가족의 건강과 경제 회복 등 다양한 새해 소망을 기원했다.

충남에서 가족과 함께 비응항을 찾은 길근식(44)씨는 “먼저 새해에는 가족이 건강했으면 좋겠다”며 “요즘 경제가 너무 좋지 않은 상황인데 개인적으로도, 또 국가적으로도 경제적 상황이 좋아지기를 바란다”고 말했다.

시험을 준비하고 있다는 김모 씨(30대)는 “올해는 일이 잘 풀려 원하는 목표를 꼭 달성했으면 좋겠다”며 “모든 사람들이 즐겁고 웃을 일이 많은 2026년이 됐으면 한다”고 웃었다.

일출을 보기 위해 전주에서 출발했다는 김진곤(69)‧이윤옥(59)씨 부부는 “지난해는 너무 시끄러운 일이 많았는데, 올해는 나라가 안정되고 경제가 회복되면서 사람들이 희망찬 모습을 보였으면 하는 간절한 바람이다”며 “가족들도 무탈하게 지내며 다들 평안했으면 좋겠다”고 희망했다.

