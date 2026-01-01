[병역 상담] 병력동원훈련소집에 대해서 알고 싶어요

병력동원훈련소집은 병력동원소집대상자 중 동원지정자에 대해 평시에 동원훈련을 실시함으로써 부대 및 기능별 임무수행 능력을 배양시키고, 병력동원훈련소집 입영 절차 등 전시임무를 숙지시켜 유사시 신속하고 정확하게 병력동원훈련소집이 될 수 있도록 소집부대별로 매년 실시하고 있습니다.

병력동원훈련소집은 동원지정자 중에서 장교․준사관․부사관은 예비군 전역 1~6년차 이내, 병은 예비군 전역 1~4년차 이내자에 대해 실시합니다.

예비군 훈련 복무연차는 전역한 다음 해부터 1년차로 기산하며, 해당연도에 전역한 사람은 그해 병력동원훈련소집 대상에서 제외하고, 41세 이상의 예비역 장교, 준사관, 부사관은 훈련을 보류하고 있습니다.

병력동원훈련소집 기간은 1년에 2박 3일이며, 훈련 방법은 계획 병력동원훈련소집과 불시 병력동원훈련소집으로 구분하여 실시합니다. 계획 병력동원훈련소집은 매년 3월부터 12월 사이에 소집부대별 일정계획에 의하여 실시하며, 불시 병력동원훈련소집은 사전예고 없이 연습동원령을 발령하여 실시합니다.

각 부대별 훈련은 대대급 단위로 실시함을 원칙으로 하되, 통제 능력(훈련장 수용여건, 훈련물자, 지원능력 등)을 고려하여 부대 실정에 따라 통합 또는 분할하여 실시할 수 있습니다.

병력동원훈련소집 대상자의 개인별 병력동원훈련소집 일자는 매년 3월 중 병무청 누리집에 안내됩니다. 당해연도 병력동원훈련소집 일정을 확인하려면 “병무청 누리집→민원신청-동원․예비군→병력동원훈련소집→병력동원훈련소집일자/교통편 조회”에서 공인인증서 및 간편인증 등 개인인증 후 확인 할 수 있습니다.

병력동원훈련소집 통지서는 일반적으로 입영일 40일 전 이메일 또는 모바일앱, 등기우편 등의 방법으로 송부하고 있으며, 병무청 누리집에서도 확인 및 출력할 수 있습니다. 따라서, 통지서 분실 등으로 통지서가 필요한 경우 “병무청 누리집→민원신청-동원․예비군→병력동원훈련소집→병력동원훈련소집(전시근로소집점검) 통지서 출력”에서 출력하시면 됩니다.

