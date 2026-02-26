‘경선이 곧 본선’…전북, 합종연횡·단일화 꿈틀댄다

전북도지사 ‘안호영-정헌율’, 익산시장‘최정호·최병관’ 정책연대 전주, 완주는 행정통합 첫 시장 선출시 후보 난립 단일화 불가피 임실군수, 한완수 전 도의장 불출마…지지층 분산 변수로 부상 전북교육감, 천호성 1강 구도에 나머지 후보들 손 잡을지 관심

전북도지사에 출마하는 안호영 의원과 정헌율 익산시장이 정책연대 선언을 하고 있다(왼쪽). 익산시장 예비후보인 최정호 전 국토교통부 차관과 최병관 전 전북도 행정부지사와 손을 잡기로 했다.

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당의 ‘심장부’로 불리는 전북특별자치도 정가가 요동치고 있다. 특정 정당 공천이 곧 당선으로 이어지는 지역 정치 지형 속에서 본선보다 치열한 당내 경선을 뚫기 위한 후보들 간 합종연횡과 단일화 움직임이 전방위로 확산하는 양상이다.

26일 전북일보 취재를 종합하면 전북도지사 선거판은 ‘정책 연대’를 고리로 한 단일화 국면에 진입했다. 안호영 의원과 정헌율 익산시장은 사실상 단일화 수순에 돌입해 막바지 조율에 들어간 것으로 전해졌다. 양측은 여론조사 문구와 방식 등을 두고 치열한 ‘수 싸움’을 벌이고 있으며 이달 말까지 단일화 로드맵을 확정한다는 방침이다. 누가 기득권을 내려놓을지 조사 방식에 대한 합의가 이뤄질지가 경선 판도의 최대 분수령이 될 전망이다.

기초단체장 선거 가운데 가장 뜨거운 곳은 전주시장 선거다.

완주군과의 행정통합 논의가 맞물리며 ‘통합시 첫 시장’이라는 상징성까지 더해져 후보군이 10명을 훌쩍 넘겼다. 전주에서는 우범기 현 시장과 국주영은 전 전북도의회 의장, 조지훈 전 전북경제통상진흥원장, 성치두 전 더불어민주당 전북도당 청년소통협력위원장, 임정엽 전 완주군수 등이, 완주에서는 유희태 현 군수와 국영석 전 전북도의원, 서남용 전 완주군의회 의장, 이돈승 전 이재명 당대표 특보, 임상규 전 전북자치도 행정부지사 등이 자천타천 거론된다.

지역 정가의 한 관계자는 “후보가 난립할수록 표 분산이 불가피해 단일화는 선택이 아닌 필수가 되고 있다”며 “전주와 완주 후보군이 각각 단일화를 할지 아니면 ‘빅텐트’형 통합 단일화를 모색할지가 관건”이라고 말했다.

익산시와 임실군에서도 지형 변화가 감지된다.

익산에서는 최정호 전 국토교통부 차관이 불출마를 선언한 최병관 전 전북도 행정부지사와 손을 잡으며 세 결집에 나섰다. 최 전 부지사의 조직력이 흡수될 경우 경선 판도에 적지 않은 파장이 예상된다.

반면 임실군수 선거는 단일화 효과가 분산되는 ‘복병’을 만났다. 불출마를 선언한 한완수 전 전북도의회 의장이 한득수 후보 지지를 선언했지만, 기존 캠프 내 일부 세력이 성준후 예비후보 측으로 이탈하면서 표심이 갈리는 양상이다. 단일화가 곧 표 결집으로 직결되지 않는 현실을 보여주는 대목이다.

정당 공천이 없는 교육감 선거 역시 단일화 바람에서 예외는 아니다. 각종 여론조사에서 천호성 후보가 ‘1강’ 체제를 굳히는 가운데 이남호·황호진·유성동 예비후보 간 3자 단일화 논의가 수면 위로 떠올랐다. 이들은 최근 출판기념회 등 공식 석상에서 잇따라 조우하며 “함께 바라보는 방향이 있다”는 메시지를 던지는 등 연대 가능성을 시사했다.

다만 교육감 선거는 정당 표기가 없는 구조적 특성상 단일화의 파급력이 제한적일 수 있다는 신중론도 제기된다.

전북 정치권의 또 다른 관계자는 “경선이 곧 본선인 지역 정치 구조에서 단일화는 생존을 위한 마지막 카드”라며 “성사 여부뿐 아니라 탈락 후보 지지층이 얼마나 온전히 결집하느냐가 최종 승패를 가를 것”이라고 내다봤다.

육경근 기자

