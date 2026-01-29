[병무상담] 병역이행 궁금하면 물어봐

입영시기를 고민 중인데 20세 병역판정검사 후 그 해에 바로 육군 일반병으로 입영할 수 있는 제도가 있는지 궁금합니다.

19세에 받던 병역판정검사를 20세에 받고 그 해에 바로 입영할 수 있는 ‘20세 검사 후 입영’ 제도가 작년부터 시행되었습니다. 올해 19세인(2007년생) 병역판정검사 대상자가 2027년에 입영을 희망할 경우 ‘20세 검사 후 입영’하는 제도를 통하여 2027년도에 병역판정검사를 받고 입영을 할 수 있습니다.

이 제도는 20세에 본인의 병역판정검사 시기와 입영 시기를 동시에 선택하여 병역이행을 보다 계획적으로 준비하기를 원하는 병역의무자를 위해 신설되었습니다.

기존에는 19세에 병역판정검사를 받은 후에 별도로 입영 신청을 하여야 했으나 ‘20세 검사 후 입영’ 제도는 20세에 병역판정검사를 받고, 동시에 입영 시기도 미리 신청할 수 있어 추가적인 입영 신청 절차가 필요없습니다.

특히 병역판정검사 후 3개월 간격(예: 병역판정검사 2027년 1월–입영 2027년 4월)으로 입영희망 시기를 직접 선택할 수 있으므로 본인의 학업 일정 등에 맞추어 입영 선택이 가능하다는 장점이 있습니다.

신청방법은 병무청 누리집(민원신청 → 병역판정검사 →「20세 검사 후 입영」신청)과 모바일 앱을 통해 선착순으로 접수가 가능합니다. 단, 지역별·월별 정원이 한정되어 있으므로(연간 1만 5천명) 희망하시는 경우 빠르게 신청하여 주시기 바랍니다.

참고로, 2027년 병역판정검사에 따른 신체등급 결정은 2027년도의 판정기준을 적용합니다. 병역판정검사 결과 4급 보충역인 경우 사회복무요원 소집대상으로 기존 현역병 입영 희망월에 사회복무가 소집되는 것이 아니라 소집 순서에 따라 소집일자가 결정되니 이점 유의해주시기 바랍니다.

만약 19세 병역판정검사 일자 및 장소 본인선택을 한 상태라면 먼저 19세 병역판정검사 일자 및 장소 본인선택을 취소한 후 ‘20세 검사 후 입영’을 신청할 수 있습니다. 다만, 본인선택한 19세 병역판정검사 일자 35일 전부터 1일 전까지 취소하고자 하는 경우 온라인 취소가 곤란하므로 지방청에 전화로 문의하여 취소하시기 바랍니다.

