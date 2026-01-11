전주시, 외국인 관광객 잡는다…"수용 태세 개선"

시, 올해 외국인 관광객 20만 명 유치 목표 숙박관광객 인센티브 등 단계적 확대 계획

우범기 전주시장이 지난 9일 외국인 관광객 유치 TF 회의를 주재하고 있다. 사진=전주시

전주시가 올해 외국인 관광객 20만 명 유치를 목표로 전략 마련에 나섰다.

전주시는 지난 9일 시청에서 우범기 전주시장 주재로 ‘외국인 관광객 유치 TF 회의’를 열고 수용 태세 개선 방안 등을 논의했다.

참석자들은 이날 회의에서 외국인 관광객 유치를 위한 핵심 과제로 방문 매력도 향상을 위한 인센티브 확대, 방문 과정에서 만족도를 높일 수 있는 수용 태세 개선에 대한 분야별 세부 과제를 정리했다.

그동안 논의된 분야별 주요 내용은 △외국인 관광객 유치를 위한 전주 관광 상품 개발 및 글로벌 홍보 강화(관광) △전주만의 미식 자산과 특화 콘텐츠(마당창극, 한지 등)를 결합한 체험형 프로그램 운영(문화) △전주사랑상품권 플랫폼 확장 등 외국인 교통·결제 편의성 제고(교통) △숙박·식품접객업소 위생 및 서비스 개선 강화(위생) 등이다.

전주시는 지금까지 논의된 내용을 차례대로 실행하는 한편 추가 과제를 지속적으로 발굴할 계획이다. 또 향후 TF 회의를 통해 숙박 관광객 인센티브 세부 기준을 확정하고, 외국인 관광객 수용 태세 개선 과제를 시범적으로 적용해 나갈 방침이다.

이와 함께 숙박 관광객 인센티브, 수용 태세 개선 사업을 중앙·광역 정책과 연계하며 단계별 실행 가능성을 높여 나갈 계획이다.

우범기 전주시장은 “외국인 관광객 유치는 다시 찾고 싶은 도시를 만드는 것이 중요하다”며 “외국인 관광객 유치 TF를 중심으로 실효성 있는 전략을 마련해 전주를 세계인이 찾는 글로벌 관광도시로 만들겠다”고 말했다.

