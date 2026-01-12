이전기사
군산시 "지방세 ARS 카드 납부•자동납부 이용하세요"
군산시 “지방세 ARS 카드 납부•자동납부 이용하세요”

이환규 웹승인 2026-01-12 11:11 수정 2026-01-12 11:11

Second alt text
군산시청 전경.

군산시가 시민들이 지방세를 더욱 편리하게 납부할 수 있는 ‘ARS 카드 납부’와 ‘지방세 자동납부’ 집중 홍보에 나서고 있다.

이번 홍보는 시민들이 바쁜 일상에서 은행이나 시청을 직접 방문하지 않고도 간편하게 세금을 납부할 수 있도록 안내해 납세자의 편의를 돕기 위해 마련됐다.

지방세 ARS 카드 납부는 전용 번호(142-211)를 통해 오전 7시부터 오후 11시 30분까지 이용할 수 있다.

또한 자동 납부를 신청하면 매번 고지서를 챙겨야 하는 번거로움을 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 세액공제 혜택까지 받을 수 있어 경제적이다.

시는 홍보 효과를 높이기 위해 홍보용 기념품인 ‘하모니밴드’ 1000개를 제작해 읍면동 행정복지센터와 차량등록사업소•시청 민원실 등에 비치할 계획이다.

시 관계자는 “시민들이 체납으로 인한 가산금 걱정 없이 편리하게 세금을 납부할 수 있도록 앞으로도 납세자 중심의 세정 서비스를 적극적으로 펼쳐 나가겠다”고 말했다.​ 

군산=이환규 기자

#군산시 #지방세 #카드납부 #자동납부
이환규 tomyd@hanmail.net
