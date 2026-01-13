남원장학숙, 신규입사생 34명 모집… 26일부터 접수

수도권 대학(원) 재학생 대상, 2월 3일까지 방문·이메일 접수 올해 4억4600만원 투입 기숙사 전면 리모델링 추진

재단법인 춘향장학재단은 남원장학숙 2026년도 신규입사생 34명을 모집한다고 13일 밝혔다.

신청 자격은 수도권(서울·경기·인천) 소재 2년제 이상 대학(교)·대학원 입학생과 재학생이다. 공고일 기준 1년 전부터 부모 또는 학생 본인 중 한 명 이상이 남원시에 계속해서 주민등록이 돼 있어야 한다.

접수 기간은 오는 26일부터 2월 3일까지다. 방문 접수(남원시청 교육체육과 또는 서울 남원장학숙), 이메일(zhieun12@korea.kr), 등기우편을 통해 신청할 수 있다.

이날 시에 따르면, 남원장학숙은 올해 대대적인 시설 개선 사업을 통해 입사생들의 생활환경을 전면 개선할 계획이다. 총 4억4600만원의 사업비를 투입한다.

개선 내용은 △기숙사실 도배·장판 및 옷장 교체 등 생활공간 환경 개선 △독서실 노후 시설 개선 △학생 휴식과 교류를 위한 북카페 조성 △옥상 방수 공사 및 건물 외벽 정비 등이다.

이번 사업은 2014년 개관 이후 노후화된 시설을 전면 리모델링해 입사생들에게 보다 쾌적하고 안전한 주거환경을 제공하기 위해 시행된다.

재단 관계자는 “신규입사생 모집과 함께 시설 개선 사업을 차질 없이 추진해 우리 지역 인재들이 타지에서도 안심하고 학업에 전념할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.

입사생 모집과 관련한 자세한 사항은 남원시청 누리집(공지사항)을 확인하거나 남원장학숙(02-3462-6064~5)으로 문의하면 된다.

