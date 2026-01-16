임실 찾은 김관영 지사 “핵심사업 적극 지원하겠다”

군민 300여명과 도민과의 대화…비전 공유 및 건의사항도 청취

김관영 전북특별자치도지사는 16일 임실군 방문에서 “임실군의 핵심 현안사업에 관심을 갖고 도 차원에서 적극 지원할 것”을 강조했다.

김 지사는 이날 군의회도 방문, 의원들과 간담회를 통해 임실군 주요 현안과 상생협력 방안 등에 대해 폭넓은 의견을 교환했다.

군청 문화강좌실에서는 군민 300여명이 참석한 가운데 ‘도민과의 대화’를 진행, 도정철학과 전북특별자치도의 비전을 공유하고 다양한 건의사항도 청취했다.

이어 ‘도전경성(挑戰竟成: 도전하면 결국 성공한다)’과 ‘여민유지(與民由志: 도민과 뜻을 함께한다)’를 주제로 임실군민과 도정운영 방향을 공유하는 특강도 펼쳐졌다.

건의를 통해 군민들은 ▲임실 정주활력센터 건립사업 ▲임실엔치즈 낙농산업지구 지정 ▲먹거리 통합지원센터 재단법인 설립 ▲체류형 숙박시설 인프라 확충 등의 지원을 요청했다.

김 지사는 또 임실군노인종합복지관과 임실시장을 방문해 복지관 종사자와 이용 어르신, 시장상인들을 격려했다.

김 지사는 “초고령사회 대응에는 지역실정에 맞는 촘촘한 노인복지 정책이 중요하다”며“도 차원에서도 노인복지 여건 개선에 지속적으로 협력해 나가겠다”고 약속했다.

심민 군수는 “현장의 목소리에 귀를 기울여 주신 김관영 지사께 감사를 드린다”며 “전북특별자치도와 긴밀한 협력으로 임실군 발전과 군민 행복의 변화를 만들어가겠다”고 말했다.

임실=박정우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지