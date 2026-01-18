완주군수는 ‘소통’, 군의회는 ‘차단’

김관영 도지사 완주군 방문 놓고 엇갈린 시선

김관영 전북도지사의 완주군 방문을 둘러싸고 완주군수와 완주군의회의 시선이 극명하게 엇갈리고 있다. 유희태 군수는 “갈등을 넘어 미래를 논의해야 한다”며 군민 협조를 호소한 반면, 완주군의회는 사실상 김 지사의 방문 반대 입장을 견지하고 있다.

유 군수는 17일 ‘완주군민께 드리는 말씀’을 통해 “오는 1월 22일 도지사 방문은 전북 14개 시·군 순회 일정의 하나로, 특정 사안을 일방적으로 논의하거나 결론을 내리기 위한 자리가 아니다”며 “행정통합 논쟁이 아닌 완주군의 현재와 미래를 논의하는 소통의 장이 돼야 한다”고 밝혔다.

유 군수는 특히 “대화의 장이 차단되면 완주군 현안 해결과 발전에 한계가 있다”며 과거 두 차례 군청사 봉쇄로 도와의 공식 협의가 이뤄지지 못했던 점을 언급했다. 그러면서 글로벌 수소도시 도약, 피지컬 AI 등 미래 신산업 육성, 기업 유치와 일자리 창출, 정주 여건 개선 등 주요 과제들은 전북특별자치도와의 정책적 협력 없이는 추진이 어렵다고 강조했다.

유 군수는 “통합과는 별개로 13차례에 걸쳐 추진돼 온 28개 상생협력 사업 역시 전북도의 협조 속에 차질없이 추진돼야 하는 상황에서 중요한 소통의 자리인 만큼 군민 여러분의 성숙한 이해와 협조를 간곡히 부탁드린다”고 밝혔다.

반면 완주군의회는 도지사 방문이 오히려 갈등을 재점화할 수 있다는 입장이다. 군의회는 지난 16일 의원간담회를 갖고 “전주·완주 행정통합 논란의 책임과 신뢰 문제가 완전히 해소되지 않은 상황에서의 방문은 군민 정서를 자극할 수 있다”며 김 지사 방문에 반대 입장의 의견을 모은 것으로 전해졌다.

군의회는 특히 김 지사가 통합 논란과 관련해 유감을 표명했음에도 불구하고, 통합 추진 방식에 대한 근본적인 인식 변화나 재발 방지에 대한 명확한 메시지가 부족하다고 지적했다. 일부 의원들은 “사과가 있었더라도 갈등의 본질은 해소되지 않았다”며 방문 자체가 또 다른 충돌로 이어질 가능성을 우려하고 있다.

유 군수가 도와의 소통과 협의를 통해 현안을 풀어가야 한다는 ‘관리와 조율’에 방점을 찍고 있는 반면, 군의회는 갈등이 증폭될 가능성 자체를 차단해야 한다는 ‘선제적 차단’에 무게를 두면서 김 지사의 방문을 둘러싼 지역 내 갈등이 커질 것으로 우려되고 있다.

