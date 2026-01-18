심보균 전 행안부 차관, 익산 중심 제2혁신도시 조성 약속

구도심 활성화 대안으로 농식품부·농협중앙회 이전 방안 제시

심보균 전 행정안전부 차관

심보균 전 행정안전부 차관이 익산 구도심 활성화 대안으로 전북 제2혁신도시 조성을 제시했다.

그는 16일 보도자료를 통해 “익산 중앙·창인동 일대를 중심으로 한 구도심은 인구 감소와 상권 침체가 동시에 진행되고 있고, 단순한 도시재생 사업만으로는 한계가 분명하다”면서 “기존 혁신도시 정책을 넘어 익산 중심의 제2혁신도시 안착이 돌파구”라고 강조했다.

이어 “더불어민주당 전북도당 공공기관 이전 특별위원장에 임명돼 역할을 부여받은 만큼 국가 및 공공기관 익산 이전 추진에 속도를 내겠다”면서 “청년 인구 유입과 지속가능한 청년 일자리 창출을 위해 국가기관 이전, 그중에서도 농림축산식품부와 농협중앙회 전북 이전론이 정치권과 지역사회에서 재점화되고 있는 만큼 타당성 및 논리 개발로 익산 유치를 이끌어내겠다”고 약속했다.

특히 “익산은 국가식품클러스터와 농생명·식품 관련 연구기관이 집적돼 있어 농협의 정체성과 정책 연계성이 높다는 평가를 받는다”면서 “농협중앙회 본사 또는 핵심 조직 이전 시 금융·유통·연구 인력이 대규모로 유입돼 청년 고용과 주거 수요 창출 등 다양한 효과를 불러일으킬 수 있다”고 설명했다.

또 “교통이 편리한 익산역의 접근성과 함께 정주 여건이 뛰어난 명품 혁신 주거단지 조성을 병행할 계획”이라며 “이전하는 공공기관 종사자와 젊은 세대가 익산에 머물며 아이를 키우고 삶을 이어갈 수 있도록 익산을 교육·교통·문화·생활 인프라를 갖춘 고품질 주거도시로 탈바꿈시키겠다”고 다짐했다.

익산=송승욱 기자

