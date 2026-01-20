김제시 ‘첨단로봇 메카’ 도약 새로운 전기 마련

2030년까지 연구·실증·상용화 집적화 공덕·백산면 일원 157만3495㎡ 조성

김제시 첨단로봇 실증지구 구상도. 김제시 제공

김제시가 올해 역점사업으로 공덕면 및 백산면 일원 157만3495㎡(47만5000평) 부지에 첨단로봇실증지구 조성사업을 본격 추진할 계획이어서 ‘대한민국 첨단롯봇 메카’로 도약할 수 있는 새로운 전기가 될 것으로 기대되고 있다.

현재 김제시는 국가정책과 연계한 필드로봇 중심 피지컬 AI 핵심 전략사업을 단계적으로 추진 중이며, 분산 추진 시 장비‧시설 중복투자, 기업‧연구기관 간 협력 지연 등 비효율이 우려됨에 따라, 연구·실증·상용화 기능을 한 곳에 집적화한 ’첨단 로봇 실증지구‘ 조성에 속도를 낸다는 방침이다.

김제시가 지난해부터 단계적으로 추진 중인 필드로봇 중심 피지컬 AI 핵심전략사업은 △고소작업 건설로봇 플랫폼 및 XR기반 인간‧로봇 협업 기술개발(2025~2029년), △농업로봇 핵심기술 개발을 위한 시설 농업로봇 실증기반 구축(2026~2030년), △특장산업 생태계 다각화를 위한 건설기계 상용화 지원사업(2026~2030년)이 대표적이다.

고소작업 건설로봇 플랫폼 및 XR 기반 인간‧로봇 협업 기술개발을 위한 고소작업 건설로봇 실증센터 건립의 경우 지난해 국토부 공모에 선정돼, 총사업비 475억9000만원을 투입해 고소작업 건설로봇 플랫폼과 용접‧도장‧내화뿜칠 등 고소작업 3종 로봇시스템을 개발하고, 건축면적 1450㎡에 연구동과 고층고 실험동을 건립하는 사업이다.

농업로봇 핵심기술 개발을 위한 시설 농업로봇 실증센터는 총사업비 278억5000만원을 투입해 가상환경 조성 등을 목표로 하고 있으며, 건설기계 상용화 지원사업은 건설기계 다각화 연구센터 건립이 헥심으로, 총사업비 261억8000만원을 투입해 건축면적 1만8017㎡에 연구동 2동, 형식승인 시험장, 주기장 등을 조성할 계획이며, 올해 2~3월 중 예상되는 중앙부처의 공모사업 선정을 위해 총력을 기울이고 있다.

첨단로봇실증지구가 조성되면 농생명·스마트팜·특장산업과 로봇·AI기술이 결합된 국내 최고 수준의 통합 실증 클러스터 구축이 가능해져 기술개발 속도 향상, 기업유치, 민간투자 확대, 고용 창출 등 국가·지역 차원의 파급효과가 극대화될 것으로 전망된다.

정성주 시장은 “첨단로봇실증지구는 연구개발, 실증, 인증, 기업지원 및 상용화 4대 기능을 중심으로 설계해 분산 추진되던 기능을 단일 거점에 집적화한 통합 실증플랫폼으로 운영할 계획이다.”면서 “향후 전북자치도 로봇산업 기본계획과 연계한 거버넌스 체계 구축, 산‧학‧연‧관 협력기반 마련을 통해 기업‧연구기관 유치, 민간투자 연계, 기술이전 및 사업화 촉진 등에 힘쓸 계획이다.”고 말했다.

김제=강현규 기자

